Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem közúton versenyezne.","shortLead":"Tulajdonképpen egy őszinte videó következne, amiben elismeri hibáját a motoros. Ennél már csak az lenne jobb, ha nem...","id":"20181016_motoros_video_honda_lamborghini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb63798f-6f34-4fa6-a3d6-3289135e3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd77d4-a91a-455a-8edb-ab06214d93ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_motoros_video_honda_lamborghini","timestamp":"2018. október. 16. 18:52","title":"Egy Lamborghinivel kergetőzik a motoros, és ahogyan lenni szokott, jön az a bizonyos hiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642d8d45-ff74-430e-9127-62bf012f51b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolja Demeter Márta, hogy Orbán lányát hozták haza, meg is kérdezte erről Pintér Sándor belügyminisztert és Benkő Tibor honvédelmi minisztert. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint egy másik Orbán Flóra nevű lány használta a repülőt.","shortLead":"Azt gondolja Demeter Márta, hogy Orbán lányát hozták haza, meg is kérdezte erről Pintér Sándor belügyminisztert és...","id":"20181016_Honvedsegi_repulovel_utazhatott_haza_Orban_Rahel_Ciprusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642d8d45-ff74-430e-9127-62bf012f51b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ace3c8-c28e-43e6-a530-dfd5c9a91e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Honvedsegi_repulovel_utazhatott_haza_Orban_Rahel_Ciprusrol","timestamp":"2018. október. 16. 13:00","title":"A kormányfő vagy egy százados Flóra nevű lányát hozta haza a HM gépe Ciprusról? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","id":"20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d2457-a233-41bc-8c0f-4915fdbbb815","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","timestamp":"2018. október. 16. 09:45","title":"Vádat emeltek az ittasan száguldozó sofőr ellen, aki testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel jellemzően a landolásról szóló vagy kényszerleszállással folytatódó hírek kezdődnek, az indcidens még csak az út elejét jelentette.","shortLead":"Egyenesen egy téglafalnak repült az Air India egyik Boeing 737-es utasszállítója pénteken. Bár ilyen felütéssel...","id":"20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3157850a-f7cc-456e-ab50-3287611d9477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d84634-fcd0-4fd2-aade-3d01db399b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_air_india_boeing_737_teglafal_kerites_baleset_tiruccsirapalli","timestamp":"2018. október. 15. 08:03","title":"Kész csoda, hogy megúszták: nekirepült egy téglafalnak egy Boeing 737-es – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet a beszélgetőpartnernek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet...","id":"20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81a6c01-3daa-44b6-af2a-66c0d8d9feb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Figyeljen erre az új ikonra a Messengerben, hasznos segítség lehet a beszélgetéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Magyarország hatályba léptette kegyetlen törvényét.\"","shortLead":"\"Magyarország hatályba léptette kegyetlen törvényét.\"","id":"20181015_A_hatalyba_lepett_hajlektalanrendeletrol_ir_a_BBC_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a3b6d-2c4a-4573-b576-06fbc8c12556","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_hatalyba_lepett_hajlektalanrendeletrol_ir_a_BBC_is","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"A hatályba lépett hajléktalanrendeletről ír a BBC is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb legenda tűnik fel, mint a MiG–29-es, és ami mögötte van.","shortLead":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb...","id":"20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea93f0-deb2-48af-9c5d-97d8d13ba87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","timestamp":"2018. október. 15. 19:03","title":"Videó a legendás orosz gyártósorról: így készülnek a MiG–29 vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Norton Security vírusirtót is készítő Symantec rendelkezik egy olyan renszerrel, amely képes lehet megvédeni a torrentezőket a vírusoktól. Sokak problémáját oldaná meg a szabadalom.","shortLead":"A Norton Security vírusirtót is készítő Symantec rendelkezik egy olyan renszerrel, amely képes lehet megvédeni...","id":"20181016_torrent_symantec_virusvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f82e5-b48b-462d-99ba-4e61b51d7b5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_torrent_symantec_virusvedelem","timestamp":"2018. október. 16. 08:03","title":"Torrentezik? Ha ezt bevezetik, nyugodtabban alhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]