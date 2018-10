Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc7803ab-228a-40dd-be48-eff727d3706e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mindössze 800 ezer lakosú, de a Svájccal megegyező területű himalájai királyság, Bhután a világ legkevésbé szennyező országa. Már ami a szén-dioxid-mérleget illeti. ","shortLead":"A mindössze 800 ezer lakosú, de a Svájccal megegyező területű himalájai királyság, Bhután a világ legkevésbé szennyező...","id":"20181016_Tudja_hogy_melyik_a_vilag_legtisztabb_orszaga_Megis_szenved_a_klimavaltozastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7803ab-228a-40dd-be48-eff727d3706e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd8661-0966-4ea7-9bdc-d5f4adf4f8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Tudja_hogy_melyik_a_vilag_legtisztabb_orszaga_Megis_szenved_a_klimavaltozastol","timestamp":"2018. október. 16. 07:15","title":"Tudja, hogy melyik a világ legtisztább országa? Mégis szenved a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b5c5ea-30e9-4171-94a7-3be20d5a1f55","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A szlovákiai születésű Kerekes Vica az elmúlt pár évben főleg Csehországban dolgozott, de most újra forgatott két filmet Magyarországon is. A 37 éves színésznővel az elengedhetetlen szabadságról, az utált brandépítésről és az egyedüllét fontosságáról is beszélgettünk.



","shortLead":"A szlovákiai születésű Kerekes Vica az elmúlt pár évben főleg Csehországban dolgozott, de most újra forgatott két...","id":"20181016_Megvagyok_rivaldafeny_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89b5c5ea-30e9-4171-94a7-3be20d5a1f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c9b6f9-2927-4f16-af08-dd65c6ced64b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181016_Megvagyok_rivaldafeny_nelkul","timestamp":"2018. október. 16. 08:00","title":"„Megvagyok rivaldafény nélkül” – Interjú Kerekes Vicával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig egy maffiakönyvvel.","shortLead":"Mégpedig egy maffiakönyvvel.","id":"20181017_Havas_Henrik_visszater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db46a3-7a25-4846-acff-e0d06ea55c4c","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Havas_Henrik_visszater","timestamp":"2018. október. 17. 08:33","title":"Havas Henrik visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint egy benzinmotoros normál kompakt autóért.","shortLead":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint...","id":"20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf581a-efb4-40f1-9b6b-d52570662a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","timestamp":"2018. október. 16. 17:22","title":"Szuperolcsó új villanyautó 410 kilométeres hatótávval – ön lecsapna rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néprajztudósok álomvilága, színes, olykor túlszínezett útleírások témája Pápua-Új-Guinea, ahol burjánzik a korrupció. ","shortLead":"Néprajztudósok álomvilága, színes, olykor túlszínezett útleírások témája Pápua-Új-Guinea, ahol burjánzik a korrupció. ","id":"20181017_10_millio_eurot_vernek_el_luxusautokra_a_vilag_egyik_legkorruptabb_orszagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d84ad6-2d08-4ac2-8ac7-30f995461c9e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_10_millio_eurot_vernek_el_luxusautokra_a_vilag_egyik_legkorruptabb_orszagaban","timestamp":"2018. október. 17. 10:41","title":"10 millió eurót vernek el luxusautókra a világ egyik legkorruptabb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pippa Middleton egy kisfiúnak adott életet.","shortLead":"Pippa Middleton egy kisfiúnak adott életet.","id":"20181016_Megszuletett_Katalin_hercegno_huganak_a_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc397bf4-0669-4411-800a-9f84844699c6","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Megszuletett_Katalin_hercegno_huganak_a_gyereke","timestamp":"2018. október. 16. 16:51","title":"Megszületett Katalin hercegnő húgának a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával kötött együttműködésről. Sikerült neki. Tapsot kapott.","shortLead":"Levezető elnökként az ő feladata volt bejelenteni a zárószavazást a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között...","id":"20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098b6c95-ba74-49f6-82a5-670fe4b12b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2722ad80-b0c6-4915-ba97-0fda3930762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Latorcai_Janos_kimondta_Mahachulalongkornrajavidyalaya__video","timestamp":"2018. október. 16. 13:32","title":"Latorcai János kimondta: Mahachulalongkornrajavidyalaya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a08ab8-3b6f-4239-b4c2-e701cce38b8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több szakértő szerint megmagyarázhatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai helyzetben miért a háromgyerekes családok kapják a legnagyobb támogatást, ahogy az is látszik, a vágyott népességszámot a jómódú családoktól hiába várja el a kormány. Óriási probléma az elöregedés és az abból fakadó munkaerőhiány, amit a megugró elvándorlás csak tetéz.","shortLead":"Több szakértő szerint megmagyarázhatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai helyzetben miért a háromgyerekes családok...","id":"20181016_demografia_kivandorlas_migracio_political_capital","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a08ab8-3b6f-4239-b4c2-e701cce38b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b653ca0a-4b20-4bb3-a0a1-3a668b89e38f","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_demografia_kivandorlas_migracio_political_capital","timestamp":"2018. október. 16. 17:26","title":"Arra hiába vár a kormány, hogy a jómódú nők teleszülik az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]