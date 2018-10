Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A listán bőven akadnak olyanok, akiket szexuális bántalmazás miatt elítéltek, de később visszatérhettek szolgálatukba, ahol újra gyerekeket zaklattak.","shortLead":"A listán bőven akadnak olyanok, akiket szexuális bántalmazás miatt elítéltek, de később visszatérhettek szolgálatukba...","id":"20181016_Tobb_tucatnyi_pedofil_pap_nevet_hozta_nyilvanossagra_a_washingtoni_ersekseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b87a68-5174-460d-ac96-74e0f28ececd","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Tobb_tucatnyi_pedofil_pap_nevet_hozta_nyilvanossagra_a_washingtoni_ersekseg","timestamp":"2018. október. 16. 15:13","title":"Többtucatnyi pedofil pap nevét hozta nyilvánosságra a washingtoni érsekség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvan a legjobban fizető három ország.","shortLead":"Megvan a legjobban fizető három ország.","id":"20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf79e5d-b6a5-46b3-8246-647775d8c4fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","timestamp":"2018. október. 16. 07:45","title":"Erre induljon, ha külföldön keresne munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin ára 398 forintra, a gázolajé 433 forintra változik.","shortLead":"A benzin ára 398 forintra, a gázolajé 433 forintra változik.","id":"20181015_Varjon_szerdaig_a_tankolassal_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7626c4b-6042-40a4-8506-15d2d0a95289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Varjon_szerdaig_a_tankolassal_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2018. október. 15. 13:40","title":"Várjon szerdáig a tankolással, olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb legenda tűnik fel, mint a MiG–29-es, és ami mögötte van.","shortLead":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb...","id":"20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea93f0-deb2-48af-9c5d-97d8d13ba87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","timestamp":"2018. október. 15. 19:03","title":"Videó a legendás orosz gyártósorról: így készülnek a MiG–29 vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","shortLead":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","id":"20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c20a65c-9d6d-46a5-9fb8-5fd02cfcc4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","timestamp":"2018. október. 16. 15:55","title":"A nyugdíjpiacra is beléphet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","shortLead":"Az év végén adják át a zalaegerszegi járműipari tesztpálya első három modulját.","id":"20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764e9c9-4a25-429e-91b5-3a995fe9246d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Iden_kesz_a_zalai_tesztpalya_21_milliardos_fele","timestamp":"2018. október. 16. 10:23","title":"Hamarosan már lehet szlalomozni önvezető autókkal a zalai tesztpályán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap megtámadott futó felidézte, miként próbálta megerőszakolni egy férfi. Makai Viktória azért áll ki a nyilvánosság elég, hogy figyelmeztesse a nőket a veszélyre.","shortLead":"A vasárnap megtámadott futó felidézte, miként próbálta megerőszakolni egy férfi. Makai Viktória azért áll ki...","id":"20181017_Szexet_akarok_ugyhogy_kussolj_es_ne_nezz_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73171eed-a5da-4a17-8700-03d1dc8219a3","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Szexet_akarok_ugyhogy_kussolj_es_ne_nezz_ram","timestamp":"2018. október. 17. 09:25","title":"„Szexet akarok, úgyhogy kussolj, és ne nézz rám!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]