[{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga politikus szerint a vita közte és a magyar miniszterelnök között azért vált személyessé, mert a Fidesz azt akarja, hogy személyes legyen.","shortLead":"A belga politikus szerint a vita közte és a magyar miniszterelnök között azért vált személyessé, mert a Fidesz azt...","id":"20181018_Verhofstadt_szerint_Orbant_csak_a_magyar_szavazok_allithatjak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ecad3c-1473-484c-8e6b-fd17f92ea6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Verhofstadt_szerint_Orbant_csak_a_magyar_szavazok_allithatjak_meg","timestamp":"2018. október. 18. 08:02","title":"Verhofstadt szerint Orbánt csak a magyar szavazók állíthatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott képekkel, videókkal ékeskedve próbál meg kitűnni a sorból.","shortLead":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott...","id":"20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c1eb30-1887-4d9d-8e91-64157aeccd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","timestamp":"2018. október. 17. 19:58","title":"Odacsap a weboldalaknak a Facebook, amelyek lopott képekkel, videókkal próbálják behúzni a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752390cd-9afe-4ff1-aed8-689b993df42b","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","shortLead":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","id":"20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c0a98-866e-48ed-a8c8-6ac4add5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","timestamp":"2018. október. 17. 07:45","title":"Kevés, de biztos: a magyarok többsége továbbra is az állami nyugdíjban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát az Orbán Flóra hazareptetéséről feltett kérdéseire az LMP-s Demeter Márta. Az ellenzéki párt eddig sem túl népszerű társelnökjelöltjének három nappal a tisztújítás előtt viszont nem jött valami jól az ügy, ahogy a lassan abszurddráma-szereplővé váló LMP-nek sem. A ciprusi repüléssel kapcsolatban mindenesetre vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát...","id":"20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f5a64-2575-4a04-8a85-573cbd611fac","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","timestamp":"2018. október. 17. 18:15","title":"Demeter Márta: „Ne haragudjon, már a kérdést sem értem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","shortLead":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","id":"20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13e5dc8-ac15-4e49-8ed0-46a8553b31d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2018. október. 17. 15:54","title":"Négy városban egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újságíró csütörtökön megjelent utolsó cikkében éppen a sajtószabadságról és az újságírók elhallgattatásáról írt. ","shortLead":"Az újságíró csütörtökön megjelent utolsó cikkében éppen a sajtószabadságról és az újságírók elhallgattatásáról írt. ","id":"20181018_Eltunt_szaudi_ujsagiro_baleset_erte_Rijadban_a_fo_gyanusitottat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e70f57-5569-44be-bcd0-41584a0d0539","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Eltunt_szaudi_ujsagiro_baleset_erte_Rijadban_a_fo_gyanusitottat","timestamp":"2018. október. 18. 18:54","title":"Eltűnt szaúdi újságíró: baleset érte Rijádban a fő gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a48203-b87c-4213-8474-ee780c8cef0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","timestamp":"2018. október. 17. 16:15","title":"Konzultáció és az emberek véleménye – a két nap alatt átvert lakástakarék ügy margójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]