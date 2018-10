Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae36d4c9-0d26-4c2e-bed2-c9a32d2114c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Kilatszo_vezetekek_lemallo_falak__igy_varja_kis_betegeit_a_Budai_Gyermekkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae36d4c9-0d26-4c2e-bed2-c9a32d2114c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471b01c5-cae2-4ce5-94d3-cc1d187759c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kilatszo_vezetekek_lemallo_falak__igy_varja_kis_betegeit_a_Budai_Gyermekkorhaz","timestamp":"2018. október. 18. 05:30","title":"Plafonból kilátszó vezetékek, lemálló falak – így várja kis betegeit a Budai Gyermekkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kicsi mozgás mindenkinek kell – és be is válik.","shortLead":"Egy kicsi mozgás mindenkinek kell – és be is válik.","id":"20181017_Meg_sem_kell_izzadni_az_egeszsegert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7943021c-599a-48ea-9edf-4ef576934de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88d377-d21f-4d9d-8eec-6863ed272eb7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181017_Meg_sem_kell_izzadni_az_egeszsegert","timestamp":"2018. október. 17. 07:10","title":"Meg sem kell izzadni az egészségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95eac9b-030d-4181-815e-afc70db7a14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsapott a megáradt folyó a rétre, és elsodorta a lovakat.","shortLead":"Kicsapott a megáradt folyó a rétre, és elsodorta a lovakat.","id":"20181016_Kimentette_lovat_az_arvizbol_a_hos_walesi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95eac9b-030d-4181-815e-afc70db7a14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cc4871-288e-402d-bf35-743ec1ccbcb2","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Kimentette_lovat_az_arvizbol_a_hos_walesi_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:32","title":"Kimentette lovát az árvízből a hős walesi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","shortLead":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","id":"20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa837aa-9f3d-48c8-ab70-dc218e79ad30","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","timestamp":"2018. október. 17. 08:53","title":"Velencét elmossa az emelkedő tengerszint néhány évtized múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvetlen környezetéhez kötődik.","shortLead":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvetlen környezetéhez kötődik.","id":"20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca6e5b-3bf7-49af-8ff1-e38b0ab739c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","timestamp":"2018. október. 17. 07:48","title":"Eltűnt szaúdi újságíró: mit tudott a szaúdi koronaherceg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van benne karcagi birka és izlandi kagyló is.","shortLead":"Van benne karcagi birka és izlandi kagyló is.","id":"20181017_Nemeth_Szilard_bemutatja_az_Igy_foznek_a_birkozok_konyvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a7a99e-8d6c-4e9f-8d5c-4360451a6a23","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nemeth_Szilard_bemutatja_az_Igy_foznek_a_birkozok_konyvet","timestamp":"2018. október. 17. 10:11","title":"Németh Szilárd bemutatja az „Így főznek a birkózók” könyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített buszmegállót.","shortLead":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített...","id":"20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367877-ba50-4af0-a1dc-c579764d333e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","timestamp":"2018. október. 18. 05:33","title":"Éjjel bontaná el a pécsi önkormányzat a Kétfarkú által épített buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","shortLead":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","id":"20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7da7cf4-48b2-4cf6-8230-183897d7c10c","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","timestamp":"2018. október. 16. 18:11","title":"Csütörtökön megjelenik a népszabadságos Fedél Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]