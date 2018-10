Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek majd be.","shortLead":"A meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökken majd a lakástakarékok szerepe, a piacra pedig új termékek lépnek...","id":"20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af4f89-08e7-4d99-bf24-d65b3918da94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Ezek_a_lakasfinanszirozasi_termekek_lepnek_az_ltpk_helyere","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Ezek a lakásfinanszírozási termékek lépnek az ltp-k helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","shortLead":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","id":"20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6bb68e-f03c-4feb-80b2-c331f6d1b89e","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 17:26","title":"Beismerte tettét a bolgár újságírónő meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi viszont igen.","shortLead":"Mi viszont igen.","id":"20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8447510-6e99-41b0-897c-ce45968b682c","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","timestamp":"2018. október. 18. 15:19","title":"Az LMP feljelenti Mészáros cégcsoportját, de az MTI erről nem ad hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének, amit szerinte kórház nem nézett jó szemmel. Ez állhat kirúgása hátterében.","shortLead":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének...","id":"20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b4636-31ad-4728-8afd-d2220bd62305","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Márki-Zay mellett kampányolt a beteghordó, kirúgták a hódmezővásárhelyi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","shortLead":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","id":"20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002148ed-704e-4f1f-bd2a-90bb043eb268","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","timestamp":"2018. október. 19. 10:55","title":"Tragikus testrablós horrorsztoriba keveredett egy brit család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány kevesek által ismert tény azokról a gépizmokról, melyek mindannyiunk alatt ott robognak, amikor repülünk.","shortLead":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány...","id":"20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07563930-23d8-4968-88a4-73407e173a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"8 dolog, amit csak kevesen tudnak a repülőgépek hajtóműveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket”. Áll a bál.","shortLead":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai...","id":"20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667e2c7b-291e-4581-a6f4-eea8ab341391","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","timestamp":"2018. október. 19. 08:02","title":"Fellázadtak az idősotthon lakói, mert duplájára emelték a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]