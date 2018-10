Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","shortLead":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","id":"20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033eab95-a2dd-4f0b-95e7-e382aed531fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","timestamp":"2018. október. 22. 14:49","title":"Meghalt a férfi, aki szabotálta Hitler atomterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ce77f3-fe23-4c57-89e5-5b321bdaeef7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korai univerzum legnagyobb galaktikus szuperhalmazát fedezték fel csillagászok, a proto-szuperklasztert Hüperionról, a görög mitológia titánjáról nevezték el, aki a napot tartotta. A gigantikus képződmény tömege a becslések szerint a Napnál egymillió milliárdszor (!) nagyobb, és olyan távol van tőlünk, hogy a Földről megfigyelve azt látjuk, milyen volt több milliárd évvel ezelőtt.","shortLead":"A korai univerzum legnagyobb galaktikus szuperhalmazát fedezték fel csillagászok, a proto-szuperklasztert Hüperionról...","id":"20181021_galaktikus_szuperhalmaz_huperion_proto_szuperklaszter_szextans_huperion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ce77f3-fe23-4c57-89e5-5b321bdaeef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c894dee-fa1f-4d89-bf71-7ca0c9e43caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_galaktikus_szuperhalmaz_huperion_proto_szuperklaszter_szextans_huperion","timestamp":"2018. október. 21. 11:33","title":"Egymillió milliárdszor nagyobb a Napnál: hatalmas galaktikus szuperhalmazt fedeztek fel csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","shortLead":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","id":"20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0da69d-d227-43a8-ad7a-c19b7cd26c43","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","timestamp":"2018. október. 22. 12:06","title":"Mark Knopfler hat év után visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia kellene. ","shortLead":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia...","id":"20181022_ukrajna_krim_felszikget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a357795-89f7-4a8f-8162-3b7f719cd34c","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_ukrajna_krim_felszikget","timestamp":"2018. október. 22. 14:28","title":"Az ukránok többsége már elengedte a Krím félszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","shortLead":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","id":"20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e33fc4e-e1cc-4360-9c44-516e29a3df19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","timestamp":"2018. október. 21. 09:20","title":"Napi termelési beszámoló: a bútorgyártók összebútoroztak a kormánnyal, és meg Csok-olták azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók. A legújabb hírek szerint a Samsung is dolgozik egy érdekes megoldáson.","shortLead":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók...","id":"20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9039fb55-26d4-41ed-88ca-5fddf2df9386","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Ki beszél már szenzorszigetről? Izgalmas megoldást talált ki helyette a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de6e0e0-e211-4f93-9762-6bd25ea7c362","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lehet-e kis igazságosságra törekedni a nagy igazságtalanság közepette? E mindig időszerű kérdéshez szolgál adalékokkal Konrad Morgen SS-bíró példája.","shortLead":"Lehet-e kis igazságosságra törekedni a nagy igazságtalanság közepette? E mindig időszerű kérdéshez szolgál adalékokkal...","id":"201836__naci_biro__majdnem_eichmannper__auschwitzi_fogarany__jogos_ketelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1de6e0e0-e211-4f93-9762-6bd25ea7c362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47cfa9e-ab1a-42d1-9ac7-0906a0244257","keywords":null,"link":"/kultura/201836__naci_biro__majdnem_eichmannper__auschwitzi_fogarany__jogos_ketelyek","timestamp":"2018. október. 20. 20:30","title":"Zsidóktól elrabolt kincsek változtatták meg a náci bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a181e-7ff6-4ce9-a174-12612bfc2b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","timestamp":"2018. október. 21. 15:34","title":"A sínen landolt egy karambolozó autó a Dózsa György útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]