Október 23-a elé azt írja Vágó, tudja, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és Márki-Zayt dobta ki. “Ez ugyanaz a politikai kultúra, ami miatt az ellenzék vergődik a NER-ben.”

Közös ellenzéki tüntetés a szabadságért, a korrupció ellen! – ezzel a címmel tüntet október 23-án Hadházy és Márki-Zay mellett Harangozó Tamás (MSZP), Jávor Benedek (Párbeszéd), Lukácsi Katalin és még sokan mások, a Momentumból és a DK-ból is lesz felszólaló. Az esemény szerint:

"Meg kell mutatnunk, hogy Magyarország Európa, és az is marad. Európa most velünk van, de az országot csak együtt tudjuk megvédeni, mi magyarok. Ezért közös ellenzéki tüntetésre hívunk minden hazafit, akinek fontos, hogy szabadon éljünk a jövőben, hogy ne fojtsa meg hazánkat a már mindent átszövő korrupció. Írjuk alá azt a kezdeményezést, melyet Hadházy Ákos indított el, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez! A tüntetésen is gyűjtjük az aláírásokat, a meglévő íveket pedig itt le lehet adni. Október 23-án legyünk minél többen a Bem téren, álljunk ki magunkért, az országért, ami a hazánk."

LMP-s felszólalót egyelőre nem látni az eseménynél, Vágó Gábor lett volna az, Facebook-oldalán Vágó meg is magyarázza, miért nem áll színpadra a volt LMP-s Hadházy mellett, után. Vágó szerint az október 23-i tüntetés szervezője valójában a Magyar Korrupcióellenes Szövetség, aminek ő a titkára, és úgy volt, mivel minden párt delegálhat egy felszólalót, az LMP-től elnökségi áldással Vágó ment volna. De Horváth András (a zöld dossziés, így emlékezhetünk rá) jelezte Vágónak, Hadházy nem akarja őt felszólalónak, mert szerinte Vágó megosztó.

Innen Vágóé a szó:

“Ezt arra alapozza Ákos, hogy Hommonay Gergely DK-sokat szervez, hogy belémfojtsák a szót. Az esemény FB meghirdetésére létrehoztak egy új FB oldalt az egyesületünknek, úgy hogy meg sem kérdezett senki, hogy odaadjam-e a régi FB oldalt. A tüntetés szervezői e-mailezesébe kérésem ellenére nem vettek fel, az esemény szervezői találkozójára nem hívtak el, de Lukácsi Kati szólt, hogy lesz ilyen, így elmentem. Ott jelezte egyedül Hadházy, hogy nem látna szívesen. Azóta többször kerestem Hadházyt, írtam több SMS-t, azt írta vissza, hogy hívni fog. Azóta hív... Az egyik szervezője az eseménynek azt mondta, hogy azért nem írják ki a nevem, mert Ákos azt, mondta, hogy az LMP-t nem reklámozzák. Arra számítottak, hogy a közös ellenzéki tüntetésre az LMP majd nem megy el, így azt tudják mondani, hogy az LMP nem ellenzéki párt. Abból is hosszas vita volt, hogy bejelentik-e a mozgalmukat, végül legjobb tudomásom szerint csak annyit fognak bejelenteni, hogy majd bejelentik. Mindenesetre azért kár új politikai szervezetet alapítani, hogy kicsinyes sunnyogó kiszorítósdit játszanak ugyanazon az ellenzéki bázison. Tudom, hogy az állandó ellenzéki messiásvárás rulettkereke most éppen Hadházyt és Márki-Zayt dobta ki, de ez ugyanaz a politikai kultúra, ami miatt az ellenzék vergődik a NER-ben. Miközben továbbra is támogatom az Európai Ügyészséghez csatlakozás ügyét, kint leszek az utcán gyűjteni, de mivel megalázó módon bántak velem, a demonstráción nem fogok felszólalni.”