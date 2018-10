Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami egyelőre csak és kizárólag a Proace lehet.","shortLead":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami...","id":"20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f591b41-d392-4c56-9234-e3e2a8090279","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","timestamp":"2018. október. 21. 11:21","title":"1 millió kilométert meghaladó garancia a Toyotától, egy szépséghibával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe viszont egy tekintetmágnes divatterepjáró lehet a miénk.","shortLead":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe...","id":"20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d4c6f-fb58-4aeb-9830-28ebd72269b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"A divat ára: teszteltük az új BMW X4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek.","shortLead":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz...","id":"20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2649689-f999-4c5e-af95-c20e5ca46363","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","timestamp":"2018. október. 21. 07:13","title":"Szombat hajnalban elindultunk a Merkúrhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s társelnök, és egyéb kényes ügyekben is lenne pár ötlete.\r

\r

","shortLead":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s...","id":"20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf0b901-30dd-493b-b811-0b43c8630444","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","timestamp":"2018. október. 21. 15:02","title":"Demeter: ha Kósa át akar világítani, Orbánról se feledkezzen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt a napot is megélték és nem túlélték” – így képzeli az ideális iskolát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki egyben a győri Révai Gimnázium igazgatója.","shortLead":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt...","id":"20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffff133-262b-4dd3-88e1-e7e69b508f34","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","timestamp":"2018. október. 20. 12:30","title":"„Nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88767d9-f954-4d9d-8d27-f1a75ee67c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az 50-es években született városi kisautónak a tesztelések során egészen elképesztő próbákat kellett kiállnia. ","shortLead":"Ennek az 50-es években született városi kisautónak a tesztelések során egészen elképesztő próbákat kellett kiállnia. ","id":"20181022_a_nap_videoja_a_mai_divatterepjarokat_megszegyeniti_a_regi_apro_mini_suv_brit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b88767d9-f954-4d9d-8d27-f1a75ee67c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f34c02-89f4-4a3f-9471-75583e42aeae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_a_nap_videoja_a_mai_divatterepjarokat_megszegyeniti_a_regi_apro_mini_suv_brit","timestamp":"2018. október. 22. 08:21","title":"A nap videója: a mai divatterepjárókat megszégyeníti a régi apró Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 18 nappal a haláleset után ismerte el, hogy dulakodás közben halt meg Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Az ország 18 nappal a haláleset után ismerte el, hogy dulakodás közben halt meg Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181020_SzaudArabia_akarja_kivizsgalni_a_kovetsegen_megolt_ujsagiro_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e31b5-38d1-40ab-8348-3312f36e6b19","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_SzaudArabia_akarja_kivizsgalni_a_kovetsegen_megolt_ujsagiro_ugyet","timestamp":"2018. október. 20. 21:49","title":"Szaúd-Arábia akarja kivizsgálni a követségen megölt újságíró ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083972d1-a06a-4db4-84bb-97da5395c749","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legritkább ásványára, reiditre bukkantak egy 300 millió éves meteoritkráterben Nyugat-Ausztráliában. Ez az első alkalom, hogy reiditet találtak az országban és mindössze a hatodik eset, hogy ilyen ásványra bukkantak a történelem során.","shortLead":"A világ egyik legritkább ásványára, reiditre bukkantak egy 300 millió éves meteoritkráterben Nyugat-Ausztráliában...","id":"20181021_reidit_ritka_asvany_meteoritkrater_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083972d1-a06a-4db4-84bb-97da5395c749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883b3222-ad1f-44bf-a2c3-1d3fc690d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_reidit_ritka_asvany_meteoritkrater_ausztralia","timestamp":"2018. október. 21. 08:33","title":"Ultraritka ásványt találtak egy 300 millió éves meteoritkráterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]