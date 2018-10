Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","shortLead":"Erre igazán szemléletes példa Emmanuel Adebayoré.","id":"20181023_emmanuel_adebayor_garazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6cc9d6-a9f6-499c-921a-124a77383576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c287f-2d77-4fab-adf5-9262a820936a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_emmanuel_adebayor_garazs","timestamp":"2018. október. 23. 13:50","title":"Még egy csúcson túl lévő focista is elképesztő autóparkot tud tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járművekről a 444 egyik olvasója készített fotókat, még az EU-s matricák is jól láthatók rajtuk.","shortLead":"A járművekről a 444 egyik olvasója készített fotókat, még az EU-s matricák is jól láthatók rajtuk.","id":"20181024_EUs_tamogatasbol_vett_kisbuszokkal_vihettek_a_nezoket_Orban_nagy_beszedere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a060a910-0760-47a0-a7e1-95e7653d9927","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_EUs_tamogatasbol_vett_kisbuszokkal_vihettek_a_nezoket_Orban_nagy_beszedere","timestamp":"2018. október. 24. 16:29","title":"EU-s támogatásból vett kisbuszokkal vihették a nézőket Orbán nagy beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","shortLead":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","id":"20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde6df9-d48f-47c4-bde2-8035d0c46e7f","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","timestamp":"2018. október. 24. 12:55","title":"Fluor: Nem mondom, hogy szépeket írtam, de nem fenyegettem meg senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírfedelek lesznek helyettük.","shortLead":"Papírfedelek lesznek helyettük.","id":"20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d516e6-670b-428d-abe5-ee3b479eb0c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","timestamp":"2018. október. 24. 14:11","title":"A műanyag pohártetők is eltűnnek a McDonald'sból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes androidos felhasználóknál. Van, akinél pár óra alatt 12 gigabájtot tüntetett el.","shortLead":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes...","id":"20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa028-dba8-44d5-a6e3-d774e876b8f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","timestamp":"2018. október. 23. 15:33","title":"Titokban szívja a mobilnetet a Google hírolvasója, dühöngenek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1057b717-0ea3-4d56-baed-353dae23ec58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök azt mondta, országa kénytelen lesz célba venni azokat az európai államokat, amelyek amerikai közepes és rövid hatótávolságú rakétákat fogadnak be azután, hogy az Egyesült Államok felmondja e fegyverkategória megsemmisítéséről megkötött, úgynevezett INF-egyezményt.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, országa kénytelen lesz célba venni azokat az európai államokat, amelyek amerikai közepes és...","id":"20181024_vlagyimir_putyin_oroszorszag_amerikai_raketak_europai_orszagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1057b717-0ea3-4d56-baed-353dae23ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020fc073-0bae-4f6f-93c7-aa45ffe8e720","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_vlagyimir_putyin_oroszorszag_amerikai_raketak_europai_orszagok","timestamp":"2018. október. 24. 21:44","title":"Putyin megfenyegette az amerikai rakétákat befogadó európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat figyelmét Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben.","shortLead":"Románia akkor léphet be a schengeni övezetbe, ha hatékonyan küzd a korrupció ellen – erre hívta fel a román kormányzat...","id":"20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7bc5c6-8b60-4c83-b69c-42a608f4599c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Juncker_uzent_Romanianak_hogy_az_orszag_eros_embere_is_meghallja","timestamp":"2018. október. 24. 12:33","title":"Juncker üzent Romániának, hogy az ország „erős embere” is meghallja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]