[{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tényfeltáró vizsgálatot lezárták. ","shortLead":"A tényfeltáró vizsgálatot lezárták. ","id":"20181024_A_rendorseg_mar_tudja_ki_hibazott_a_soroksari_futono_gyilkosa_elleni_nyomozasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a23842-0b57-464b-af19-8e31bfa5d6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_rendorseg_mar_tudja_ki_hibazott_a_soroksari_futono_gyilkosa_elleni_nyomozasban","timestamp":"2018. október. 24. 13:50","title":"A rendőrség már tudja, ki hibázott a soroksári futónő gyilkosa elleni nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c50039d-f23f-4129-ba14-7aa494f2cb73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Lencsevégre kaptuk a hazai gépjárműpark egyik legizgalmasabb példányát, egy rikítósárga Ferrari F12tdf-et. Mutatjuk a 780 lóerős autót, amiből csak 799 darab készült.","shortLead":"Lencsevégre kaptuk a hazai gépjárműpark egyik legizgalmasabb példányát, egy rikítósárga Ferrari F12tdf-et. Mutatjuk...","id":"20181024_a_sarga_az_irigyseg_es_ennek_a_ritka_magyar_ferrarinak_a_szine_f12tdf_josh_cartu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c50039d-f23f-4129-ba14-7aa494f2cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d56e5-5f66-4cc9-ba6c-8e2511156aa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_a_sarga_az_irigyseg_es_ennek_a_ritka_magyar_ferrarinak_a_szine_f12tdf_josh_cartu","timestamp":"2018. október. 24. 13:21","title":"A sárga az irigység és ennek a ritka magyar Ferrarinak a színe - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b8226d-ca48-470a-88e8-263cb10756f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ezzel az október 24-ére vonatkozó eddigi rekord is megdőlt.","shortLead":"Ezzel az október 24-ére vonatkozó eddigi rekord is megdőlt.","id":"20181024_120_km__oras_szelet_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b8226d-ca48-470a-88e8-263cb10756f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bdbad1-74e9-4f98-ad06-2f21332423bf","keywords":null,"link":"/idojaras/20181024_120_km__oras_szelet_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2018. október. 24. 11:00","title":"Csúcs: 120 km/órás szelet mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","shortLead":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","id":"20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6de6e-72ac-4709-93a6-fa5ce4629e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Még egyszer meg kell műteni a Cegléden megerőszakolt kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","shortLead":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","id":"20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e011c3d-e871-47b8-9250-22d9d9c5f024","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","timestamp":"2018. október. 24. 13:53","title":"Két Szabolcs megyei határátkelőhely nem üzemel, mert az ukrán oldalon áramszünet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488b589-d320-49f3-a8f8-4d1f0b2267b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négy kilogramm fű és amfetamin volt nála.","shortLead":"Több mint négy kilogramm fű és amfetamin volt nála.","id":"20181024_15_millionyi_droggal_a_csomagtartoban_futott_bele_egy_ellenorzesbe_a_szekesfehervari_diler__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2488b589-d320-49f3-a8f8-4d1f0b2267b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd84e07-94f8-43c8-a0a8-625951dd8b44","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_15_millionyi_droggal_a_csomagtartoban_futott_bele_egy_ellenorzesbe_a_szekesfehervari_diler__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 06:10","title":"15 milliónyi droggal a csomagtartóban futott bele egy ellenőrzésbe a székesfehérvári díler – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt követelik, hogy a kormány azonnal törölje a jogszabályt.","shortLead":"Azt követelik, hogy a kormány azonnal törölje a jogszabályt.","id":"20181024_Kortars_irok_es_muveszek_inditottak_peticiot_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379857e-8bdc-4a38-85d7-8c84dd4727dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kortars_irok_es_muveszek_inditottak_peticiot_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 09:58","title":"Kortárs írók és művészek indítottak petíciót a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]