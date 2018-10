Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár az Apple messze nem piacvezető Kínában, most nagyon bízik ebben a piacban az iPhone XR értékesítése kapcsán: a legyártott „olcsó" idei iPhone-ok nagy részét oda irányítja.

Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.

A külügy szerint csak néhány élelmiszer-feldolgozó üzemről van szó, amelyek magánberuházások keretében valósulnak meg, de azt nem árulták el, hogy mely cégek lehetnek a szerencsések.

Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim pedig nem ment el szó nélkül a dolog mellett. Kína odaszúrt egyet Amerikának Donald Trump iPhone-jai miatt

A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. Gyurcsányék a parlament lépcsőjén fognak aludni az éjjel

20-25 fok is lehet vasárnapra. A hétvégére megint melegebb lesz kicsit

Az interneten külön csoportok alakultak, hogy tönkretegyék őket – állítja az öt évvel ezelőtt elhunyt kisbaba apja.

Bosszútól tartanak az oltásellenes szülők, akiknek a gyerekük halála miatt kellett bíróság elé állni

Láthatóan simán kicselezték a rendszert, mostanra pedig mind felszívódtak. A legtöbb tartozással az Összefogás párt rendelkezik.

Több mint kétmilliárd forintot raktak zsebre a kamupártok