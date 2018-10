A nőhöz epilepsziás tünetek miatt hívtak mentőt, be is szállt az autóba, de a kórházba szállítás közben agresszíven kezdett viselkedni.

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és súlyos testi sértés kísérletével vádol egy nőt, aki tavaly a mentőautóban megharapott egy mentőápolót, aki éppen rajta próbált segíteni.

A vádirat szerint az 54 éves nő tavaly nyáron egy sporteseményben volt önkéntes Győrben, ahol rosszul lett. Epilepsziás tünetei voltak, ezért a szervezők mentőt hívtak hozzá. A kiérkező mentőautóba a nő be is szállt, de a vizsgálatot elutasította, miközben a kórház felé tartottak vele, többször is kikapcsolta a biztonsági övét, és felállt.

Az utolsó alkalommal, amikor a mentőápoló visszakapcsolta a beteg övét, a nő két kézzel megfogta az ápoló jobb kezét, és beleharapott a csuklójába. Kisebb dulakodás kezdődött kettejük között, közben a mentőápolónál lévő – adatrögzítésre használt – 200.000 forint értékű táblagép az autó padlójára esett, és összetört.

A mentőápoló sérülése ugyan nyolc napon belül gyógyult, viszont a harapásoknál súlyos sérülésnek számító elfertőződés és ínsérülés is gyakran előfordul, emiatt a testi sértési cselekmény is súlyosabban minősül.

Az ügyészség szerint a nő akár hét és fél év börtönt is kaphat.