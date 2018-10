Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4ef2cdb-fff9-40a8-9b33-4aaac2dd789a","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Big data elemzés segítségével helyezné új alapokra a személyiségtípusok sokat vitatott besorolását egy friss kutatás. \r

","shortLead":"Big data elemzés segítségével helyezné új alapokra a személyiségtípusok sokat vitatott besorolását egy friss kutatás. \r

","id":"201839__finomodo_szemelyisegmodellek__mintazatvetel__hovatartozas__az_ot_neha_ketszer_ketto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ef2cdb-fff9-40a8-9b33-4aaac2dd789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ab065e-7fcb-4e26-ada1-fe64d5f58208","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__finomodo_szemelyisegmodellek__mintazatvetel__hovatartozas__az_ot_neha_ketszer_ketto","timestamp":"2018. október. 27. 10:30","title":"Nagyon sok embert néztek meg, kevesebb személyiségtípust találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c442ef7-9cbd-47d7-80dc-56cd900780ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drón-világbajnokságot jelentő Drone Racing League-ben jelenleg emberek versenyeznek egymás ellen, a 2019-es világbajnok azonban már a mesterséges intelligenciával is megküzd majd.","shortLead":"A drón-világbajnokságot jelentő Drone Racing League-ben jelenleg emberek versenyeznek egymás ellen, a 2019-es...","id":"20181028_drone_racing_league_dronverseny_lockheed_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c442ef7-9cbd-47d7-80dc-56cd900780ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b4bd6-f57b-46a5-8c4e-8502fafc069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_drone_racing_league_dronverseny_lockheed_martin","timestamp":"2018. október. 28. 10:03","title":"2019-ben lesz a verseny, ahol eldől, hogy a mesterséges intelligencia vagy az ember a jobb drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","shortLead":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","id":"20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a55ff8-ea02-45f6-9bc1-082b3ab1a27f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","timestamp":"2018. október. 28. 13:26","title":"Hétfőn délben dől el Simonka sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fbfc33-89ed-4b26-bcf6-b92e63498263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kilenc márka majdnem ötven autója mutatkozik be az idei Budapesti Auto Show-n. Ha az alábbi képre kattint, megnézhet belőlük jópárat. ","shortLead":"Kilenc márka majdnem ötven autója mutatkozik be az idei Budapesti Auto Show-n. Ha az alábbi képre kattint, megnézhet...","id":"20181027_auto_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93fbfc33-89ed-4b26-bcf6-b92e63498263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142df43-ac00-489d-b807-b63315dc0b57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_auto_show","timestamp":"2018. október. 27. 19:41","title":"Pillantson be a Budapesti Auto Show-ra! - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely lesz, ahol a gépemberek és a hús-vér alkalmazottak egymás mellett, együtt dolgoznak majd.","shortLead":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely...","id":"201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956b736-6f27-4109-a658-8f893a92db08","keywords":null,"link":"/kkv/201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","timestamp":"2018. október. 28. 11:30","title":"\"A robot jobban megértett bennünket\" – Kezdhetnek aggódni a hús-vér főnökök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elhalkul vagy elhallgat a hím hosszúszárnyú bálnák éneke az óceánjárók zajára – állapította meg egy japán tanulmány. A tudósok most azt kutatják, pontosan milyen mértékű stressznek teszik ki a hajók a ceteket.","shortLead":"Elhalkul vagy elhallgat a hím hosszúszárnyú bálnák éneke az óceánjárók zajára – állapította meg egy japán tanulmány...","id":"20181027_elhallgat_a_balnak_eneke_hajo_zaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828cd670-a7bd-45a6-a83f-34bcd7baf38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_elhallgat_a_balnak_eneke_hajo_zaj","timestamp":"2018. október. 27. 15:03","title":"Ezt is az ember okozza: elhallgat a bálnák éneke, ha hajó közeledik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro nyerte.","shortLead":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro...","id":"20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c34f77-6816-4b18-bccb-ed71870e0cad","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","timestamp":"2018. október. 28. 23:33","title":"A szélsőjobboldali Bolsonaro nyerte a brazil elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg 2017-ben.","shortLead":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg...","id":"201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5215e82-9fef-462f-928d-d65569646f29","keywords":null,"link":"/kkv/201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","timestamp":"2018. október. 27. 11:30","title":"Elképesztően biztonságos évet tud maga mögött a repülés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]