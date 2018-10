Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21a00619-1f7f-4074-9a62-66a23ce0162b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőhöz epilepsziás tünetek miatt hívtak mentőt, be is szállt az autóba, de a kórházba szállítás közben agresszíven kezdett viselkedni.","shortLead":"A nőhöz epilepsziás tünetek miatt hívtak mentőt, be is szállt az autóba, de a kórházba szállítás közben agresszíven...","id":"20181029_Megharapott_egy_mentost_akar_het_ev_bortont_is_kaphat_a_gyori_onkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21a00619-1f7f-4074-9a62-66a23ce0162b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba8c61-a505-4742-ab41-bd0c7ffa3937","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Megharapott_egy_mentost_akar_het_ev_bortont_is_kaphat_a_gyori_onkentes","timestamp":"2018. október. 29. 08:37","title":"Megharapott egy mentőst, akár hét év börtönt is kaphat a győri önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla vezérét nemrég Twitteren kérdezték arról, mit gondol az amerikai tőzsdefelügyelet 20 millió dolláros büntetéséről, amit egy Twitter-posztja miatt kapott.","shortLead":"A Tesla vezérét nemrég Twitteren kérdezték arról, mit gondol az amerikai tőzsdefelügyelet 20 millió dolláros...","id":"20181029_elon_musk_tesla_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36063ea-1edd-4d6c-b2eb-200bf356113e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_elon_musk_tesla_twitter","timestamp":"2018. október. 29. 14:03","title":"5,6 milliárd forintnyi büntetést kapott Elon Musk, egészen furcsán reagált rá Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy, az egyetem nem távozik Magyarországról. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy...","id":"20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61886f0-be82-4868-ba88-c91c1f87db01","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. október. 29. 15:16","title":"Palkovics is azt állítja, hogy nem költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A legtöbb dolgozót az Innovációs és Technológiai, illetve a Belügyminisztériumból küldik el.","shortLead":"A legtöbb dolgozót az Innovációs és Technológiai, illetve a Belügyminisztériumból küldik el.","id":"20181030_A_kormany_kimondta_6810_tisztviselonek_kell_tavoznia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d7912-ef2e-477f-b421-ec2a281e44b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_kormany_kimondta_6810_tisztviselonek_kell_tavoznia","timestamp":"2018. október. 30. 08:43","title":"A kormány kimondta: 6810 tisztviselőnek kell távoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","shortLead":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","id":"20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b59f6-f0e3-4fa2-87d7-eecc903b1be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"Mától újra kérhetünk támogatást a hazai elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi kormányt. ","shortLead":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi...","id":"20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b32a12-377f-4800-953a-7db604d76559","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","timestamp":"2018. október. 29. 08:33","title":"Végleges: gyengén, de azért a CDU nyerte a hesseni választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent. ","shortLead":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá...","id":"20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cce1f7-f402-440b-b5f7-1b676e149f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","timestamp":"2018. október. 29. 12:01","title":"Az árvák pénzét is lenyúlta? Hét év börtönt kapott korrupcióért a bangladesi ex-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro nyerte.","shortLead":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro...","id":"20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c34f77-6816-4b18-bccb-ed71870e0cad","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","timestamp":"2018. október. 28. 23:33","title":"A szélsőjobboldali Bolsonaro nyerte a brazil elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]