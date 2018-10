Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","shortLead":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","id":"20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80065966-b5f5-437b-84e0-7a30c4dcc037","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","timestamp":"2018. október. 28. 15:53","title":"A francia kormány az autógyárakkal fizettetné a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. 