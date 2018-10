Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya mindkét oldalát le kellett zárni egy tartálykamion balesete miatt.","shortLead":"Az autópálya mindkét oldalát le kellett zárni egy tartálykamion balesete miatt.","id":"20181029_Ujra_lezartak_az_M5os_autopalyat_egy_halalos_baleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff03ac4-5d92-41ca-9380-e1addaa08803","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Ujra_lezartak_az_M5os_autopalyat_egy_halalos_baleset_miatt","timestamp":"2018. október. 29. 12:44","title":"Újra lezárták az M5-ös autópályát egy halálos baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde262b7-1368-42d8-adf9-eeec99692e81","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","timestamp":"2018. október. 29. 12:44","title":"László Zsolt: „Színészekből nem csinálnék énekkart, mert az pont nem az egyénieskedésről szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","shortLead":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","id":"20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1726ec-3f28-43f2-af29-910940cc349b","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","timestamp":"2018. október. 29. 22:01","title":"Autófeltörőkre és zsebtolvajokra is számítani lehet a temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi kormányt. ","shortLead":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi...","id":"20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b32a12-377f-4800-953a-7db604d76559","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","timestamp":"2018. október. 29. 08:33","title":"Végleges: gyengén, de azért a CDU nyerte a hesseni választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0b5f4e-d436-4dc2-9669-85ee290c1afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő rájött, hogy nem fiával beszél, ezért megszervezett egy találkozót a csalókkal, akiket pénz helyett rendőrök vártak.","shortLead":"A nő rájött, hogy nem fiával beszél, ezért megszervezett egy találkozót a csalókkal, akiket pénz helyett rendőrök...","id":"20181029_A_szokasos_trukkel_probalkoztak_az_ujbudai_unokazos_csalok_de_vegul_az_aldozat_verte_at_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b0b5f4e-d436-4dc2-9669-85ee290c1afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cdbdf9-f3c2-4d93-bf4d-d3fe680f526d","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_A_szokasos_trukkel_probalkoztak_az_ujbudai_unokazos_csalok_de_vegul_az_aldozat_verte_at_oket","timestamp":"2018. október. 29. 11:08","title":"A szokásos trükkel próbálkoztak az újbudai unokázós csalók, de végül az áldozat verte át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni, egyelőre maradna kancellár. A mandátuma lejárta után azonban visszavonulna. ","shortLead":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni...","id":"20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2712f1aa-b8bf-4a3e-a105-f3dbd00ece5b","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","timestamp":"2018. október. 29. 10:36","title":"Betett a hesseni választás Merkelnek, nem indul újra a CDU vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, adomány vagy célzott szolgáltatás címén adójogi kezelését is szigoríthatja. Ennek a tudnivalóit foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba...","id":"20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e55b0d-37e7-470c-ac93-ff058b7fe59c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","timestamp":"2018. október. 30. 08:58","title":"Újabb megszorítás jöhet a cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahány ország, annyiféle elképzelés. Az már lassan biztosra vehető, hogy még három évet várnunk kell.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle elképzelés. Az már lassan biztosra vehető, hogy még három évet várnunk kell.","id":"20181029_Lehet_hogy_nem_lesz_semmi_az_oraatallitas_megszuntetesebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca38e4a-9841-4eed-9c0d-544c19d4d09b","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Lehet_hogy_nem_lesz_semmi_az_oraatallitas_megszuntetesebol","timestamp":"2018. október. 29. 18:26","title":"Lehet, hogy nem lesz semmi az óraátállítás megszüntetéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]