Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","shortLead":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","id":"20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22a45a-3e48-4798-9970-650434e6d3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","timestamp":"2018. október. 30. 16:23","title":"Elege van a poloskákból? Szavazzon inkább ezekre a menő rovarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","id":"20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fa020-00df-444f-97cc-27d321b3e1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","timestamp":"2018. október. 29. 05:15","title":"A tengerbe zuhant egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","shortLead":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","id":"20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019eea3-6ce7-4e9c-8ada-c55184106af6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. október. 30. 20:32","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztost nevezett ki Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el nem határolódik a fehér nacionalizmustól.","shortLead":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el...","id":"20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb69ff-212c-48b5-8a94-4251c9a6d043","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Pittsburghi zsidók Trumpot és politikáját bírálják a zsinagógában történt támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most kiadott közleményükben megfogalmaztak.","shortLead":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most...","id":"20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009b5c7e-23cb-4594-9996-6b07d5ce9725","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","timestamp":"2018. október. 30. 12:53","title":"Kormány: A vasárnapi boltzár ügye le van zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc3f8e4-38a9-4637-8127-b628a4f2dd4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők simán leszavazták a csatlakozásról szóló előterjesztés tárgysorozatba vételét.","shortLead":"A kormánypárti képviselők simán leszavazták a csatlakozásról szóló előterjesztés tárgysorozatba vételét.","id":"20181030_Eselyt_sem_adtak_az_Europai_Ugyeszsegrol_szolo_javaslatnak_a_fideszes_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc3f8e4-38a9-4637-8127-b628a4f2dd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849d78d7-f34f-4110-89e4-fae05ca71c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Eselyt_sem_adtak_az_Europai_Ugyeszsegrol_szolo_javaslatnak_a_fideszes_kepviselok","timestamp":"2018. október. 30. 10:55","title":"Esélyt sem adtak az Európai Ügyészségről szóló javaslatnak a fideszes képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]