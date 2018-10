Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286 millió forintot) is megérő kőzetdarabok az egyedüli olyan dokumentált példányok, amelyek legálisan kerülhetnek magántulajdonba.","shortLead":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286...","id":"20181030_szovjet_holdkovek_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56357e0-445f-4ad1-a4b6-0d1830a5e9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_szovjet_holdkovek_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 20:48","title":"Elárvereznek három szovjet holdkövet, 286 millió forintot is megérhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahány ország, annyiféle elképzelés. Az már lassan biztosra vehető, hogy még három évet várnunk kell.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle elképzelés. Az már lassan biztosra vehető, hogy még három évet várnunk kell.","id":"20181029_Lehet_hogy_nem_lesz_semmi_az_oraatallitas_megszuntetesebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca38e4a-9841-4eed-9c0d-544c19d4d09b","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Lehet_hogy_nem_lesz_semmi_az_oraatallitas_megszuntetesebol","timestamp":"2018. október. 29. 18:26","title":"Lehet, hogy nem lesz semmi az óraátállítás megszüntetéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","shortLead":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","id":"20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b7cdc2-ba33-40ab-a20b-e4f371dedc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","timestamp":"2018. október. 30. 16:10","title":"Ceglédi: Einstand, Szvatopluk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278dfbfe-906f-4eb4-b583-a6bf06a96fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP az idén is beadta, de megint nem ment át a parlamenten a javaslat. ","shortLead":"Az LMP az idén is beadta, de megint nem ment át a parlamenten a javaslat. ","id":"20181030_Tizennyolcadjara_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_megnyitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278dfbfe-906f-4eb4-b583-a6bf06a96fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6deabc-8ec1-4b75-846a-28d588fa00af","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tizennyolcadjara_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_megnyitasat","timestamp":"2018. október. 30. 19:23","title":"Tizennyolcadjára is leszavazta a Fidesz az ügynökakták megnyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.","shortLead":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai...","id":"20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb03ff3-672b-406a-8e22-83fbc6c96215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","timestamp":"2018. október. 29. 12:10","title":"Ötszázezer európai hal meg évente, annyira rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","shortLead":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","id":"20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6350ca-cadf-4cb3-b18e-6cd02ccd1b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","timestamp":"2018. október. 30. 10:21","title":"Vélhetően ritkán szállítana betonkeverőt ez a platós BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2494ac9e-ae68-47d2-b9e5-d3f0e78a5a56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó legújabb hibrid sportkocsijával akár 400 km/h-val is lehet száguldani. ","shortLead":"A brit gyártó legújabb hibrid sportkocsijával akár 400 km/h-val is lehet száguldani. ","id":"20181029_1036_loero_es_636_millio_forint_ime_az_uj_mclaren_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2494ac9e-ae68-47d2-b9e5-d3f0e78a5a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25213182-7a5a-4e20-a533-a4bd0eacbc36","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_1036_loero_es_636_millio_forint_ime_az_uj_mclaren_hiperauto","timestamp":"2018. október. 29. 13:21","title":"1036 lóerő és 636 millió forint: íme az új McLaren hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343080e4-978a-46ae-afb7-532e23f672b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Akkor gyulladt ki a mentőautó motortere, amikor a mentők a lakásban voltak, hogy a kórházba vigyenek egy beteget.","shortLead":"Akkor gyulladt ki a mentőautó motortere, amikor a mentők a lakásban voltak, hogy a kórházba vigyenek egy beteget.","id":"20181029_Kiegett_egy_mentoauto_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343080e4-978a-46ae-afb7-532e23f672b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c0fc2e-8ab8-425f-bb41-7e29449068c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kiegett_egy_mentoauto_Budapesten","timestamp":"2018. október. 29. 14:37","title":"Kiégett egy mentőautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]