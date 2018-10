Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog érni.","shortLead":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog...","id":"20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c02684f-fe6e-43b0-9993-b1e156b448d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","timestamp":"2018. október. 30. 08:37","title":"Magasabb lehet a román minimálbér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe az olcsóbb gép árát is közelítette a drágábbakéhoz a vállalat.","shortLead":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe...","id":"20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4917bf89-0cdc-47c0-a013-aaa129776d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","timestamp":"2018. október. 30. 17:48","title":"Szebb, vékonyabb és nem túl olcsó: itt az Apple új laptopja, az új MacBook Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak Ausztria fog nyerni. ","shortLead":"A londoni egyetem professzora egy Guardiannak küldött olvasói levélben fejtette ki, hogy a CEU költözésével csak...","id":"20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37061780-d7f7-4ede-9363-27ec508a91d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kings_College_professzora_a_CEUugyrol_Ez_Magyarorszag_tragediaja","timestamp":"2018. október. 30. 20:20","title":"A King's College professzora a CEU-ügyről: Ez Magyarország tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","shortLead":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","id":"20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2545a3-a11a-4f53-8bf0-70d8b4c26bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 11:21","title":"16 éves ez a kis Renault Clio, mégis 8 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De bejöhetnek, csak nem fekhetnek végig a padokon.","shortLead":"De bejöhetnek, csak nem fekhetnek végig a padokon.","id":"20181030_New_Yorkban_a_metroban_alvast_tiltottak_meg_a_hajlektalanoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddda072-d5bf-40da-9bc5-86a2a146e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_New_Yorkban_a_metroban_alvast_tiltottak_meg_a_hajlektalanoknak","timestamp":"2018. október. 30. 10:31","title":"New Yorkban a metróban alvást tiltották meg a hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","shortLead":"Közel 40 forint lesz a különbség a benzin és a gázolaj ára között szerdától.","id":"20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c147790-e92d-45f3-a384-ba5de913bc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Dragabb_lesz_tankolni_kozel_kerulunk_a_430_forintos_gazolajhoz","timestamp":"2018. október. 29. 14:19","title":"Drágább lesz tankolni, közel kerülünk a 430 forintos gázolajhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége megvalósult, a Trianon-trauma mindent maga alá temetett.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége...","id":"20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42901d35-49b4-4a68-bfa9-6af5cc68ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","timestamp":"2018. október. 30. 13:28","title":"A Fidesz hatalmi szóval akadályozza a múlt feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","shortLead":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","id":"20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3663ce5b-e815-4530-875f-26d176b97770","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","timestamp":"2018. október. 29. 10:02","title":"Több mint félmiliót kereshet eladóként Parndorfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]