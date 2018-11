Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"314c6d2e-b4d4-4afb-bfbc-42da11f98bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei megoldásához hasonlót eszelt az Apple újonnan bemutatott iPad Prójánál, a funkció azonban több mint furcsának tűnik. ","shortLead":"A Huawei megoldásához hasonlót eszelt az Apple újonnan bemutatott iPad Prójánál, a funkció azonban több mint furcsának...","id":"20181103_apple_ipad_pro_2018_lightning_csatlakozo_usb_c_huawei_mate_20_pro_telefon_toltese_vezetek_nelkuli_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=314c6d2e-b4d4-4afb-bfbc-42da11f98bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c818ae6-7595-44d7-978f-bf8f0e07a231","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_ipad_pro_2018_lightning_csatlakozo_usb_c_huawei_mate_20_pro_telefon_toltese_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. november. 03. 15:03","title":"Az új iPaddel még a merülő iPhone-okon is lehet segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4341286-0b01-4c08-8a2b-e6b03c5c114c","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke nem gondolja, hogy csökkenne idehaza a civil társadalom fenyegetettsége, ha ők kevésbé vernék a tamtamot a jogállami zűrök miatt. HVG-Portré.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke nem gondolja, hogy csökkenne idehaza a civil társadalom fenyegetettsége, ha ők...","id":"201838_pardavi_marta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4341286-0b01-4c08-8a2b-e6b03c5c114c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc755cf-8298-4474-a388-5d8de3a49d04","keywords":null,"link":"/itthon/201838_pardavi_marta","timestamp":"2018. november. 02. 15:00","title":"Pardavi Márta: Rettenetesen bosszant, hogy Orbán Viktor sarokba lavírozta az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","shortLead":"Mintha csak egy kosztümös filmből léptek volna ki a versenyzők!","id":"20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42eff46c-d49a-44fc-a25a-172bb490a812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5dac9-582e-4dd5-bce1-650cfdacf89d","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Nem_mindennapi_bicikliverseny_zajlik_Pragaban__fotok","timestamp":"2018. november. 03. 14:47","title":"Nem mindennapi bicikliverseny zajlott Prágában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország tengerentúli területe, Új-Kaledónia függetlenségi népszavazást tart vasárnap. Ha nem kapnak többséget az igenek, még kétszer szavazhatnak 2024-ig.","shortLead":"Franciaország tengerentúli területe, Új-Kaledónia függetlenségi népszavazást tart vasárnap. Ha nem kapnak többséget...","id":"20181102_Fuggetlenednenek_az_ujkaledoniai_kanakok_Parizs_semleges_az_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7569c1f7-59fc-41c9-b0c6-0bfbb1636c75","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Fuggetlenednenek_az_ujkaledoniai_kanakok_Parizs_semleges_az_ugyben","timestamp":"2018. november. 02. 18:08","title":"Függetlenednének az új-kaledóniai kanakok. Párizs semleges az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be5c8fb-afdc-4a67-b7ef-f378fb81137c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint negyedszázaddal a rendszer-, majd az azt követő, immár hivatalos kánonváltás, illetve a neoavantgárd művészek „rehabilitálása” után igencsak meglepő, ha egy már-már elfeledett, vagy a maga teljességében nem ismert életmű kerül elő. Az acb Galéria három kiállítótermében bemutatott anyag ilyen – még ha szó szerint nem is a semmiből bukkant fel. Talán a szakma számára nem teljesen ismeretlen fenyvesi Tóth Árpád (1950–2014) neve, de azt biztosan kevesen tudták, hogy milyen erős műveket készített – valójában a kortárs művészeti szcénától szinte teljesen elszigetelve.","shortLead":"Több mint negyedszázaddal a rendszer-, majd az azt követő, immár hivatalos kánonváltás, illetve a neoavantgárd művészek...","id":"20181102_A_feledes_homalyabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be5c8fb-afdc-4a67-b7ef-f378fb81137c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd40ea-91f0-484f-a27e-a0104d745a4a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_A_feledes_homalyabol","timestamp":"2018. november. 02. 17:05","title":"A feledés homályából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","shortLead":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","id":"20181103_markarangsor_autok_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b005b549-0825-4835-973f-ffb9accf9bb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_markarangsor_autok_internet","timestamp":"2018. november. 03. 10:51","title":"Ez egy fontos autós világtérkép – legalább is az autógyártók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre a OnePlus szinte biztos abban, hogy Európában ezt ő teszi meg elsőként.","shortLead":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre...","id":"20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92018b5f-2287-471d-adee-a39e806c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","timestamp":"2018. november. 03. 08:03","title":"Ez a mobilgyártó azt állítja, ő adja majd az első 5G-s telefont Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]