[{"available":true,"c_guid":"ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","shortLead":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","id":"20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5b213-8a21-4c3c-b31c-b46b0947a5d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","timestamp":"2018. november. 03. 10:36","title":"Bizonyítékok robbantak fel egy kolumbiai kormányzati negyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni. Az uniós forrásból finanszírozott támogatást a közép-magyarországi régióban élők azonban nem igényelhetik. ","shortLead":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni...","id":"20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885f7b90-e994-4074-b85d-f851553535ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","timestamp":"2018. november. 03. 21:05","title":"Havi 40 ezer forintig igényelhetnének a szülők bölcsődei támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","shortLead":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","id":"20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674fa9-a037-44ad-91dc-34b079ca89df","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 03. 13:39","title":"Nincs szerencséjük a vadászoknak ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre a OnePlus szinte biztos abban, hogy Európában ezt ő teszi meg elsőként.","shortLead":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre...","id":"20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92018b5f-2287-471d-adee-a39e806c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","timestamp":"2018. november. 03. 08:03","title":"Ez a mobilgyártó azt állítja, ő adja majd az első 5G-s telefont Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1970 óta nem volt ilyen enyhe a hajnal november 3-án.","shortLead":"1970 óta nem volt ilyen enyhe a hajnal november 3-án.","id":"20181103_Ujabb_melegrekordok_doltek_meg_szombat_hajnalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8598283-4064-4386-b46a-2b19600ca07e","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Ujabb_melegrekordok_doltek_meg_szombat_hajnalban","timestamp":"2018. november. 03. 13:13","title":"Újabb melegrekordok dőltek meg szombat hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két ember meghalt, amikor két gépkocsi összeütközött az M6-os autópályán Paks közelében.","shortLead":"Két ember meghalt, amikor két gépkocsi összeütközött az M6-os autópályán Paks közelében.","id":"20181102_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat_Paksnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093345f-dd36-4ef0-9e3c-c93f2e6d52df","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M6os_autopalyat_Paksnal","timestamp":"2018. november. 02. 19:49","title":"Halálos baleset miatt lezárták az M6-os autópályát Paksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Varsóban, a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában – hangsúlyozta Angela Merkel...","id":"20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14709789-27e1-4968-8f9a-b26bbaf96fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Merkel_Ukrajna_maradjon_meg_tranzitorszagnak_az_orosz_gaz_szallitasaban","timestamp":"2018. november. 02. 20:14","title":"Merkel: Ukrajna maradjon meg tranzitországnak az orosz gáz szállításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249deea5-a250-4476-ab70-c869a1f904b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező most is Ridley Scott lesz, aki már tudja, hogyan támasztja fel a címszereplőt. És úgy véli, meg tudja győzni Russel Crowe-t is, hogy vállalja el ismét a szerepet.","shortLead":"A rendező most is Ridley Scott lesz, aki már tudja, hogyan támasztja fel a címszereplőt. És úgy véli, meg tudja győzni...","id":"20181103_Mar_keszul_a_Gladiator_folytatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=249deea5-a250-4476-ab70-c869a1f904b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d233f5-6d61-4f8c-a0eb-83d4d6209c10","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Mar_keszul_a_Gladiator_folytatasa","timestamp":"2018. november. 03. 08:32","title":"Már készül a Gladiátor folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]