Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton, hogy hazudott, és soha nem is találkozott a főbíróval.","shortLead":"A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton...","id":"20181104_Metoo_hazudott_az_amerikai_fobiro_vadloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c348db4-3a4e-4f44-a9f7-25dbd2014ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Metoo_hazudott_az_amerikai_fobiro_vadloja","timestamp":"2018. november. 04. 07:56","title":"Hazudott az amerikai főbíró egyik vádlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Deklasszált szektor a magyar űrkutatás, melynek most Oroszország és az Európai Unió között lavírozva kellene utat törnie a nagyhatalmak projektjei között, és így a világűr felé – állítja Ferencz Orsolya frissen kinevezett miniszteri biztos. A laikusok azt hiszik, a hazai űrkutatás legfeljebb egy pesti vicc tárgya lehetne, ám valójában óriási gazdasági potenciál rejtőzik az eddig aprópénzből működő területen.","shortLead":"Deklasszált szektor a magyar űrkutatás, melynek most Oroszország és az Európai Unió között lavírozva kellene utat...","id":"20181105_miniszteri_biztos_urkutatas_penz_urhajos_fejlesztes_haszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9187c2-082f-48f0-805e-17c928e8c67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_miniszteri_biztos_urkutatas_penz_urhajos_fejlesztes_haszon","timestamp":"2018. november. 05. 06:30","title":"„Oda akarunk visszatérni, ahol egyszer már voltunk” – magyar űrhajóst remél az űrbiztos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30dd65c-939e-49ad-b952-08ff871a88f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","timestamp":"2018. november. 04. 12:00","title":"Ez történt: bajban a Föld, lényegében segélykiáltást tett közzé a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4418ee68-5770-41c2-a6eb-ae428c006337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kormány már 2013-ban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a céggel. ","shortLead":"A kormány már 2013-ban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a céggel. ","id":"20181105_Orbanek_a_Huawei_elnokevel_is_leultek_Sanghajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4418ee68-5770-41c2-a6eb-ae428c006337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b49444-e3c0-48fb-bfc8-bee727318739","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_Orbanek_a_Huawei_elnokevel_is_leultek_Sanghajban","timestamp":"2018. november. 05. 07:31","title":"Orbánék a Huawei elnökével is leültek Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év alatt fokozatosan visszavonul; több száz település szemétszállítása került bajba, amíg a kormány nem adott gyorssegélyt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év...","id":"20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6bd98c-21cf-47bc-a71f-90483218f2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","timestamp":"2018. november. 04. 10:00","title":"És akkor a NER ránézett a térképre: nicsak, ott a Fertő tó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100% Green, Afternoon Tea vegan – Christophe Moret mester ezekkel az akciókkal kezdte, és mára rengeteg követőre talált.\r

","shortLead":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100...","id":"20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb93312-8d78-444f-b95c-e40329ae2747","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","timestamp":"2018. november. 05. 12:46","title":"Mi lesz, ha végképp búcsút vesz az elit a marhasülttől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","shortLead":"December 31-én Japánban lép majd ringbe, de nem nagy ellenfele, Pacquaio ellen. ","id":"20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e1ce08-0054-4659-b24f-cffdf5ca4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e0348-f056-4af4-bcd4-9114e4062e56","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Mayweather_visszater_a_ringbe","timestamp":"2018. november. 05. 11:16","title":"Mayweather visszatér a ringbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816ea50-58df-4460-9e20-b5bee4a35dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Jól vagyok, csak ez a karom darabokban van” – kezdte azt az interjút Koós, amiből az is kiderül, először nem is akart énekes lenni.","shortLead":"„Jól vagyok, csak ez a karom darabokban van” – kezdte azt az interjút Koós, amiből az is kiderül, először nem is akart...","id":"20181104_Koos_Janos_Nagyobb_sztar_voltam_mint_Elvis_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b816ea50-58df-4460-9e20-b5bee4a35dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11aa447-7d53-4ef9-8b3d-27b0a2e7619a","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Koos_Janos_Nagyobb_sztar_voltam_mint_Elvis_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 04. 08:29","title":"Koós János: Nagyobb sztár voltam, mint Elvis Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]