Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fejlett országokban 1985 óta rohamosan nő a bőrrák miatti halálesetek száma a férfiak körében.","shortLead":"A fejlett országokban 1985 óta rohamosan nő a bőrrák miatti halálesetek száma a férfiak körében.","id":"20181105_Egyre_tobb_ferfi_hal_bele_a_borrakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ac7b06-ff68-47de-9d2c-d20f5f38fdca","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Egyre_tobb_ferfi_hal_bele_a_borrakba","timestamp":"2018. november. 05. 09:16","title":"Egyre több férfi hal bele a bőrrákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja zajlik.","shortLead":"Az ellenzéki párt a Fidesz-székháznál tartott sajtótájékoztatót. Szerintük 2010 óta a Kádár-rendszer restaurációja...","id":"20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94713f4c-7e2c-4f46-9ee0-49ace556783e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210c4ac0-734b-462a-a78f-e09a3518ea40","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Jobbik_diktatura_fele_tartunk_kommunistak_iranyitjak_az_orszagot","timestamp":"2018. november. 04. 14:59","title":"Jobbik: diktatúra felé tartunk, kommunisták irányítják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cabaa55-da31-45c0-820f-765994ae61d6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyetlen 100 ezer lakosúnál nagyobb lengyel városban sem lesz kormánypárti polgármester. ","shortLead":"Egyetlen 100 ezer lakosúnál nagyobb lengyel városban sem lesz kormánypárti polgármester. ","id":"20181105_kaczynski_pis_lengyelorszag_onkormanyzati_valasztasok_polgari_platform_parasztpart_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cabaa55-da31-45c0-820f-765994ae61d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beceeebe-08fe-45dc-89f6-ce1702293dfa","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_kaczynski_pis_lengyelorszag_onkormanyzati_valasztasok_polgari_platform_parasztpart_ellenzek","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Hiába a legnépszerűbb Kaczynskiék pártja, az önkormányzati választásokon leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben szerény képzettségű külföldiek is ötéves tartózkodási vízumot kaphatnak. ","shortLead":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben...","id":"20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4263dfc2-359c-4275-a8e8-15a8f094509b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","timestamp":"2018. november. 05. 07:45","title":"A kényszer legyűri a hagyományt, Japán is megnyílik a külföldi munkavállalók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5d938e-8815-4be4-9c84-2d9511d7ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 42 milliós uniós támogatásból épült, de már nyoma sincs a rallypályának, és a vitorlázótó is kiszáradt a Szabolcs megyei Nagykállón. Az RTL Híradó forgatott a helyszínen.","shortLead":"Több mint 42 milliós uniós támogatásból épült, de már nyoma sincs a rallypályának, és a vitorlázótó is kiszáradt...","id":"20181103_Siri_csond_es_gaz__igy_nez_ki_a_42_millio_forintbol_felhuzott_nem_letezo_rallypalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f5d938e-8815-4be4-9c84-2d9511d7ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5adc68-5911-4228-bc92-adfcf9071a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181103_Siri_csond_es_gaz__igy_nez_ki_a_42_millio_forintbol_felhuzott_nem_letezo_rallypalya","timestamp":"2018. november. 03. 21:30","title":"Síri csönd és gaz - így néz ki a 42 millió forintból felhúzott, nem létező rallypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1c268e-1cce-45ba-a50b-eafbaf0e3c97","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kígyó, sárkány, lovag, kő, kristály: e tipikus álomtartalmak a tudattalanról üzenhetnek – állította Carl Gustav Jung svájci pszichiáter-pszichológus, a XX. század egyik legnagyobb hatású gondolkodója. A közös képek ellenére úgy vélte, nincs olyan álom, amelynek egyetlen, univerzális magyarázata lenne.","shortLead":"Kígyó, sárkány, lovag, kő, kristály: e tipikus álomtartalmak a tudattalanról üzenhetnek – állította Carl Gustav Jung...","id":"20181104_Felejtse_el_az_almoskonyvet_legyen_inkabb_bator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1c268e-1cce-45ba-a50b-eafbaf0e3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0c391-9874-4f7d-a2c7-679cb3e0719e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181104_Felejtse_el_az_almoskonyvet_legyen_inkabb_bator","timestamp":"2018. november. 04. 20:15","title":"Felejtse el az álmoskönyvet, legyen inkább bátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű megyéje.","shortLead":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű...","id":"20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20a50d-4e84-4f20-8992-be9059eee93e","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","timestamp":"2018. november. 05. 12:00","title":"Kalifornia az elektronikus voksolásra szavazna, de az orosz hackerek ebbe is beleszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít szolgálatot. ","shortLead":"Az ősök vonalvezetését továbbvivő újdonság motorházteteje alatt egy enyhén túlméretezett erőforrás teljesít...","id":"20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb329d38-f8c9-4f1a-942f-2adf035b7077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fd4ea-94e4-43f7-9a2f-043561d1ae7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_jugoszlav_retro_hogy_tetszik_ez_a_szupermodern_2018as_zastava_yugo_v8_motor","timestamp":"2018. november. 05. 13:21","title":"Jugoszláv retro: hogy tetszik ez a szupermodern 2018-as Zastava?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]