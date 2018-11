Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem hazaárulók, amiért megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaec7c9-bb85-4e6a-9ea1-80511ebb59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Papirja_van_a_DKsoknak_hogy_nem_hazaarulok","timestamp":"2018. november. 05. 16:08","title":"Papírja van a DK-soknak, hogy nem hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","shortLead":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","id":"20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910ed9a-d7dd-4c62-a09c-c75d4b862147","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","timestamp":"2018. november. 05. 05:50","title":"Saját tanítványa végzett egy amerikai kiképzőtiszttel Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte számos megemlékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást tartanak ma az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 62. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon.","shortLead":"Országszerte számos megemlékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást tartanak ma az 1956-os forradalom és szabadságharc...","id":"20181104_Nemzeti_gyasznap_van_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d14f0-691c-4d1c-bcdd-93e620d478df","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nemzeti_gyasznap_van_ma","timestamp":"2018. november. 04. 07:59","title":"Nemzeti gyásznap van ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","shortLead":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","id":"20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23bc8a9-c4d1-42ed-b9dc-0a15202afd27","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","timestamp":"2018. november. 05. 12:34","title":"21 fiatal zenekart támogatnak állami pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","shortLead":"A rendőrség szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábra kerülve megszökne a hatóságok elől.","id":"20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15576e0b-9f1e-461a-89fe-3642a9f3fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Letartoztatasban_marad_varpalotai_kettos_gyilkossag_elkovetoje","timestamp":"2018. november. 05. 10:29","title":"Letartóztatásban marad várpalotai kettős gyilkosság elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Meghalt_az_orszag_legidosebb_allampolgara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ae5ff-7443-429b-9c02-5cb8d97e2d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Meghalt_az_orszag_legidosebb_allampolgara","timestamp":"2018. november. 04. 20:50","title":"Meghalt az ország legidősebb polgára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna az ülésteremből. A Demokratikus Koalíció ezt most megtette. A DK a kormánypárti Budai Gyula esetében az Országgyűlés egyik még életben lévő szokásjogát „rúgta fel” hétfőn azzal, hogy elhagyta az üléstermet, mielőtt a Fidesz képviselője belekezdett volna az eskü szövegébe.","shortLead":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna...","id":"20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f59ff6-8593-435c-941f-08318753d588","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","timestamp":"2018. november. 04. 10:15","title":"Példátlan parlamenti eskü lett Budai Gyuláéból a DK miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31e9fa9-fee4-40f8-9de2-3f2f46c2c3dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balesetet szenvedett magyar barlangászt mentettek ki szombaton az erdélyi Szolcsvai Búvópatak barlangjából a Fehér megyei hegyi és barlangi mentők.","shortLead":"Balesetet szenvedett magyar barlangászt mentettek ki szombaton az erdélyi Szolcsvai Búvópatak barlangjából a Fehér...","id":"20181103_Magyar_barlangasz_szenvedett_balesetet_Erdelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b31e9fa9-fee4-40f8-9de2-3f2f46c2c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9aeb1a-901c-4422-b27e-8f0d91763b46","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Magyar_barlangasz_szenvedett_balesetet_Erdelyben","timestamp":"2018. november. 03. 21:48","title":"Magyar barlangász szenvedett balesetet Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]