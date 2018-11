Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású sorozatán. A Mars – Utunk a vörös bolygóra második évadjával folytatódik novemberben.","shortLead":"Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású...","id":"20181106_national_geographic_mars_utunk_a_voros_bolygora_2_evad_korda_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06230318-c2d3-4ab7-afcf-a9b3736d86fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_national_geographic_mars_utunk_a_voros_bolygora_2_evad_korda_studio","timestamp":"2018. november. 06. 19:03","title":"Üdv a Marson! Indul a National Geographic sorozata, amit Magyarországon forgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már szerdán megvillantja az eszközt.","shortLead":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már...","id":"20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11bdee-522f-4bd4-8d25-470411c08e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. november. 05. 18:33","title":"Közzétett egy képet a Samsung a Facebookon, izgalomba jöttek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","shortLead":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","id":"20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358777c-8306-4b96-bafa-584fd59e7bad","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","timestamp":"2018. november. 05. 12:01","title":"Fekete György is a \"Nemzet Művésze\" lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gépnek a korábbi útjai során is problémája volt a sebességmérővel. ","shortLead":"A gépnek a korábbi útjai során is problémája volt a sebességmérővel. ","id":"20181105_Lezuhant_indonezrepulo_a_sebessegmerovel_lehetett_gond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e99f9-bf4b-4322-b161-d0e2e4e146a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Lezuhant_indonezrepulo_a_sebessegmerovel_lehetett_gond","timestamp":"2018. november. 05. 13:43","title":"Lezuhant indonéz repülő: a sebességmérővel lehetett gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs program keretében, a vakcinatendert július végéig kellett volna kiírni. ","shortLead":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs...","id":"20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de508255-13f3-416b-8657-b0e4adaaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","timestamp":"2018. november. 05. 12:13","title":"Még a tendert sem írták ki a januártól kötelező bárányhimlő elleni védőoltás vakcináira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tízezer papot és egyházi alkalmazottat távolítanak el a közalkalmazotti fizetési listáról Görögországban.","shortLead":"Tízezer papot és egyházi alkalmazottat távolítanak el a közalkalmazotti fizetési listáról Görögországban.","id":"20181107_Mar_a_papokon_is_sporol_Gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ac04f4-663c-4f65-a804-f2eb887a5c92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Mar_a_papokon_is_sporol_Gorogorszag","timestamp":"2018. november. 07. 05:33","title":"Már a papokon is spórol Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Le Monde-csoport világpolitikai hetilapja diktátorok, politikai gyilkosságok megrendelői és veszélyes populisták között említi a miniszterelnököt.","shortLead":"A Le Monde-csoport világpolitikai hetilapja diktátorok, politikai gyilkosságok megrendelői és veszélyes populisták...","id":"20181106_Felmeztelen_baseballutovel_fenyegetozo_Orban_kerult_egy_francia_ujsag_cimlapjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63988a6-53fa-4c26-940a-f977e9a37842","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Felmeztelen_baseballutovel_fenyegetozo_Orban_kerult_egy_francia_ujsag_cimlapjara","timestamp":"2018. november. 06. 15:11","title":"Félmeztelen, baseballütővel fenyegetőző Orbán került egy francia újság címlapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs.","shortLead":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster...","id":"20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213e386f-cf1a-4ad0-85ff-0a006f8e17c1","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","timestamp":"2018. november. 06. 12:35","title":"Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]