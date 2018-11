Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal majd fel.","shortLead":"A CEU mellett áll ki az LMP ifjúsági szervezete és a Momentum is. Az LMP volt társelnöke az utóbbi megmozduláson szólal...","id":"20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfa5518-3d20-4fde-9094-dff9189be31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b90b2bb-845c-4fb1-927f-901060ea42fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Szel_Bernadett_nem_az_LMP_hanem_a_Momentum_tuntetesen_beszel","timestamp":"2018. november. 07. 17:35","title":"Szél Bernadett nem az LMP, hanem a Momentum tüntetésén beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster Scruggs.","shortLead":"Már csak párat kell aludni, és landol a Netflixen a Coen fivérek legújabb szatirikus agymenése, a The Ballad of Buster...","id":"20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1d2202-cea1-4e82-aee4-32a9dcd647f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213e386f-cf1a-4ad0-85ff-0a006f8e17c1","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Liam_Neeson_es_Tom_Waits_is_odacsap_a_legujabb_Coenwesternben","timestamp":"2018. november. 06. 12:35","title":"Liam Neeson és Tom Waits is odacsap a legújabb Coen-westernben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","shortLead":"Egy fuvar a házi kedvencnek is jár.","id":"20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2f518-79f1-423a-9ec8-e6e9efb7d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8981d9d7-1e0a-40d9-8568-2bb4f853aa4e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Orulet_taxiba_szall_egy_perui_lama__video","timestamp":"2018. november. 06. 11:41","title":"Őrület: taxiba szállt egy perui láma - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","shortLead":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","id":"20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75bbee0-7212-43ff-9391-7b7df0154884","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","timestamp":"2018. november. 06. 14:43","title":"A magyarok majdnem fele csak belföldről mer neten rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtóosztályán.","shortLead":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal...","id":"20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6532357-214d-40b4-b7f0-2f073136dd54","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","timestamp":"2018. november. 06. 11:28","title":"Milliárdokat kaptak a pályázó építőipari cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos, miből lett milliomos a nő, de most kiderült, három nagy értékű BMW-t is lízingelnek.","shortLead":"Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos...","id":"20181106_BMWket_lizingel_Kosa_82_eves_anyjanak_sertestenyesztoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63059e00-7555-4f0f-966b-ace916a4ee87","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_BMWket_lizingel_Kosa_82_eves_anyjanak_sertestenyesztoje","timestamp":"2018. november. 06. 08:15","title":"BMW-ket lízingel Kósa 82 éves anyjának sertéstenyésztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10742e2e-c28f-4f76-9509-e5bf81b17b02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Egy másik szélsőjobbos politilus viszont kilencedszer nyert Iowában.","shortLead":" Egy másik szélsőjobbos politilus viszont kilencedszer nyert Iowában.","id":"20181107_Nagyott_bukott_egy_republikanus_naci_Illinoisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10742e2e-c28f-4f76-9509-e5bf81b17b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc0674c-3be6-4d8a-a0df-0d5f6788716c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Nagyott_bukott_egy_republikanus_naci_Illinoisban","timestamp":"2018. november. 07. 11:04","title":"Nagyott bukott egy republikánus náci Illinois-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7191270c-9fe9-4d0b-a387-5023ac75206d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli államban még Oprah Winfrey is kampányolt, hiába.","shortLead":"A déli államban még Oprah Winfrey is kampányolt, hiába.","id":"20181107_Floridaban_es_Georgiaban_sem_sikerult_a_demokrata_attores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7191270c-9fe9-4d0b-a387-5023ac75206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba65184-f219-4445-bb3c-e20f9ce74229","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Floridaban_es_Georgiaban_sem_sikerult_a_demokrata_attores","timestamp":"2018. november. 07. 09:33","title":"Floridában és Georgiában sem sikerült a demokrata áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]