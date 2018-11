Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Index szerint a nagy tenisztornákra szánt pénzeket ezután nem utalják majd át a szövetségnek, hanem a sportállamtitkárság berkein belül bonyolítják az ilyen ügyeket. ","shortLead":"Az Index szerint a nagy tenisztornákra szánt pénzeket ezután nem utalják majd át a szövetségnek, hanem...","id":"20181107_Lepett_az_Emmi_a_teniszszovetseg_ellen_inditott_nyomozas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc970b6-549d-4e82-a02d-89059ce259ab","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Lepett_az_Emmi_a_teniszszovetseg_ellen_inditott_nyomozas_miatt","timestamp":"2018. november. 07. 16:09","title":"Lépett az Emmi a teniszszövetség ellen indított nyomozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ab842a-7ce9-4e22-9e1e-6de21df08f65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus szerint arcpirító a magyar hatóságok döntése a nyomozás leállításáról. ","shortLead":"A politikus szerint arcpirító a magyar hatóságok döntése a nyomozás leállításáról. ","id":"20181107_Javor_Benedek_szazmilliardokat_veszithet_az_orszag_az_Eliosugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ab842a-7ce9-4e22-9e1e-6de21df08f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52c7a4f-cc5b-4119-b83e-009fb2e8c811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Javor_Benedek_szazmilliardokat_veszithet_az_orszag_az_Eliosugy_miatt","timestamp":"2018. november. 07. 12:31","title":"Jávor Benedek: Százmilliárdokat veszíthet az ország az Elios-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","shortLead":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","id":"20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96e0af5-7e12-4155-b5b6-4f4503254a16","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","timestamp":"2018. november. 07. 11:03","title":"Nyúlvadászatra indultak, aztán a kutya meglőtte a gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","shortLead":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","id":"20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7440e99-2bb7-4a6f-962b-ee757e49ed34","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","timestamp":"2018. november. 08. 06:41","title":"A nap fotója: 5-ös BMW akart lenni a kis Opel Corsa, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tízezer papot és egyházi alkalmazottat távolítanak el a közalkalmazotti fizetési listáról Görögországban.","shortLead":"Tízezer papot és egyházi alkalmazottat távolítanak el a közalkalmazotti fizetési listáról Görögországban.","id":"20181107_Mar_a_papokon_is_sporol_Gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4e8ba1-9a69-4cce-b31e-82f7aa7a11f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ac04f4-663c-4f65-a804-f2eb887a5c92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Mar_a_papokon_is_sporol_Gorogorszag","timestamp":"2018. november. 07. 05:33","title":"Már a papokon is spórol Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","shortLead":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","id":"20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ee1de-340b-477d-a98a-6f12c2db264e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","timestamp":"2018. november. 07. 06:41","title":"A nap videója: így tesz tönkre egy 3000 baros gőzborotva egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e2f978-0373-478e-b426-bbd1221f3148","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon érdemes erről lehúzni még egy bőrt? ","shortLead":"Vajon érdemes erről lehúzni még egy bőrt? ","id":"20181107_Shrek_visszater_a_mozikba_reboot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38e2f978-0373-478e-b426-bbd1221f3148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f147a94-b282-498a-ac60-0cd9ef09ce11","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Shrek_visszater_a_mozikba_reboot","timestamp":"2018. november. 07. 10:41","title":"Shrek visszatér a mozikba, de nem biztos, hogy ez jót jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","shortLead":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","id":"20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e029d5-480c-4cdd-b63a-8580fe2834d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 07. 08:38","title":"A vártnál jobban nőtt az ipari termelés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]