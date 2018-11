Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. A légitársaságok ígérik: nem lesz ez mindig így.","shortLead":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. A légitársaságok ígérik: nem...","id":"20181108_Kiderult_mely_legitarsasagok_szeretik_a_noi_pilotakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877b5d-2011-4091-b2cb-629ca68272b6","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Kiderult_mely_legitarsasagok_szeretik_a_noi_pilotakat","timestamp":"2018. november. 08. 05:45","title":"Kiderült, mely légitársaságok szeretik a női pilótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baad1e60-2bf0-4d84-960f-3692505d200d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harminckettesek terénél rohant bele egy fekete autó a megállóba szerda este 11 körül. ","shortLead":"A Harminckettesek terénél rohant bele egy fekete autó a megállóba szerda este 11 körül. ","id":"20181108_Fotok_Kidontotte_a_46_megallojat_egy_auto_az_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baad1e60-2bf0-4d84-960f-3692505d200d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c573b95-221e-4c6f-886e-0dc25febc85c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_Fotok_Kidontotte_a_46_megallojat_egy_auto_az_ejjel","timestamp":"2018. november. 08. 16:33","title":"Fotók: Kidöntötte a 4-es, 6-os megállóját egy autó az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d51d0-27ad-4365-86e4-12b3707c200b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Igy_is_lehet_tobb_mint_73_ezer_elhunyt_katonara_egyenkent_emlekezni_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056d51d0-27ad-4365-86e4-12b3707c200b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e74e06-92e4-4b18-af2f-3dc6f0d70898","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Igy_is_lehet_tobb_mint_73_ezer_elhunyt_katonara_egyenkent_emlekezni_foto","timestamp":"2018. november. 07. 15:13","title":"Így is lehet több mint 73 ezer elhunyt katonára egyenként emlékezni (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard kutatói igen meredek állítással álltak elő néhány napja: szerintük a tavaly megfigyelt Oumuamua nevű üstökös valójában nem üstökös, hanem egy idegen űrhajó. Az elmélet az egész világot bejárta, vannak azonban olyanok, akik ennél racionálisabban közelítik meg a dolgot.","shortLead":"A Harvard kutatói igen meredek állítással álltak elő néhány napja: szerintük a tavaly megfigyelt Oumuamua nevű üstökös...","id":"20181109_ufo_oumuamua_ustokos_ufo_idegen_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b311c2d-59e2-4c1e-bb8c-5bf128340d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_ufo_oumuamua_ustokos_ufo_idegen_urhajo","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Tényleg ufó volt a hosszúkás üstökös? Volna itt néhány észrevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rektor szerint még mindig nyitott a CEU a megállapodásra.","shortLead":"A rektor szerint még mindig nyitott a CEU a megállapodásra.","id":"20181108_Michael_Ignatieff_Brusszel_szamara_is_kudarc_ha_a_CEU_koltozni_kenytelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7efcf7-11cb-4c65-a44d-9d26d5cd46db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Michael_Ignatieff_Brusszel_szamara_is_kudarc_ha_a_CEU_koltozni_kenytelen","timestamp":"2018. november. 08. 08:09","title":"Michael Ignatieff: Brüsszel számára is kudarc, ha a CEU költözni kénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ausztráliától Mexikóig tömegdemonstrációval és a kereskedés felfüggesztésével tüntettek az antikváriumok, mert az Amazonhoz tartozó AbeBooks kivonult Magyarországról, Csehországból, Oroszországból és Dél-Koreából.\r

","shortLead":"Ausztráliától Mexikóig tömegdemonstrációval és a kereskedés felfüggesztésével tüntettek az antikváriumok, mert...","id":"20181108_Sztrajkkal_mentettek_meg_a_vilag_antikvariusai_a_magyar_konyveseket_az_Amazon_rossz_dontesetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21933e6c-f18c-48de-9fe6-53ce19eb76f1","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Sztrajkkal_mentettek_meg_a_vilag_antikvariusai_a_magyar_konyveseket_az_Amazon_rossz_dontesetol","timestamp":"2018. november. 08. 11:36","title":"Sztrájkkal mentették meg a világ antikváriusai a magyar könyveseket az Amazon rossz döntésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","shortLead":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","id":"20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb6fac-2d7a-4b7a-963c-17671aeb1a56","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Egyetlen ábra, amelyről kiderül, mennyire vízfejű a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]