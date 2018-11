Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett a Simonka-birodalom. Takács Ferenc tótkomlósi képviselő azután írt hosszú bejegyzést a Facebookon, hogy négy év nyomozás után a legfőbb ügyész Polt Péter indítványozta fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.","shortLead":"Nyíltan, minden gátlás és kötöttség nélkül adott leírást egy helyi fideszes politikus arról, hogyan működhetett...","id":"20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abdcd61-f60f-4743-a2e3-60211c9c65c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_simonka_gyorgy_takacs_ferenc_fidesz_totkomlos_polt_peter_mentelmi_jog_gyanusitas","timestamp":"2018. november. 08. 08:50","title":"Egy fideszes nyíltan megmondta, mit gondol a Simonka-ügyről, és bár figyelmeztették, nem hallgat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chuck Berry azt mondta róla, hogy ő legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott, sokan a magyar blueskirálynak tartják. 1948. november 8-án született, a 70-es évektől énekel számos formációban. Kőbánya blues, Rossz vér, Hosszú lábú asszony – mutatunk tíz slágert, be tudja fejezni a dalszövegeket?\r

\r

","shortLead":"Chuck Berry azt mondta róla, hogy ő legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott, sokan a magyar blueskirálynak...","id":"20181108_Deak_Bill_70__mennyire_ismeri_a_dalait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7c190a-bc27-43cd-947d-88d378efbf05","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Deak_Bill_70__mennyire_ismeri_a_dalait","timestamp":"2018. november. 08. 17:35","title":"Deák Bill 70 – mennyire ismeri a dalait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","shortLead":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","id":"20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a710630-9669-4fdb-8cdc-021a656c38fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","timestamp":"2018. november. 08. 21:00","title":"Több mint 100 millió forintot adtak Hawking kerekesszékéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","shortLead":"A férfi szerint Charlie így is egy jó kutya.","id":"20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b6eadf-a3c7-4486-90b3-90cf9cacb43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96e0af5-7e12-4155-b5b6-4f4503254a16","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Lelotte_a_kutya_a_gazdijat_de_a_ferfi_meg_mindig_odavan_erte","timestamp":"2018. november. 07. 11:03","title":"Nyúlvadászatra indultak, aztán a kutya meglőtte a gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója, a szegényeket segítő Szent-Ferenc szellemében támogatja a rászorulókat.","shortLead":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója...","id":"20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a969ee-8267-4cbd-bb78-51a5181132c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Helyi különadóból lakást a hajléktalanoknak? Igen, ez a város megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az országban három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását. A dolog annyira bejött, hogy lassan hiány lesz fűből.","shortLead":"Az országban három hete legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását. A dolog annyira bejött, hogy lassan hiány...","id":"20181107_kanada_marihuana_kannabisz_legalizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0e296-8a64-4481-9226-e3f3c1404fb7","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_kanada_marihuana_kannabisz_legalizalas","timestamp":"2018. november. 07. 15:57","title":"Annyit szívnak Kanadában, hogy elfogynak a marihuánakészletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói érdeklődés még a gyártót is meglepte.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Huawei leányvállalata, a Honor legújabb csúcstelefonját, a Honor Magic 2-t. A felhasználói...","id":"20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9cefd-2d73-4a3b-bf52-b30938615767","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_honor_magic2_okostelefon_eladasok_kina","timestamp":"2018. november. 09. 10:03","title":"Valamit tudhatnak: már a megjelenésük napján elkapkodták a Huawei új Honor mobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]