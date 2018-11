Korábban mi is írtunk róla, hogy feltehetőleg származásuk miatt nem engedtek be a Gozsdu Udvarba egy roma társaságot. A biztonsági őrök akkor nem voltak hajlandók megindokolni, hogy miért nem engedik be Kiss Máriót és társait, akik egyébként épp egy konferenciáról érkeztek, tehát állításuk szerint kifejezetten jól öltözöttek voltak, csak azt ismételgették nekik, hogy a Gozsdu Udvar „köz számára megnyitott magánterület”, így a biztonságiak dönthetik el, hogy ki mehet be, és ki nem.

Kissék az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult az ügyben. Néhány nappal később az Idetartozunk Egyesület egy kezdeményezést indított, amelyben listázzák azokat a szórakozóhelyeket, ahová nem engednek be romákat.

Péntek este Kiss és az aHang aktivistái flashmobot szerveztek a Gozsdu Udvarba, hogy átadjanak 500 tiltakozó levelet a hely vezetőségének, beszéljenek a biztonsági főnökkel, illetve hogy felhívják az ott szórakozó magyar és nemzetközi közönség figyelmét arra, hogy a szórakozóhely nemrég romákat diszkriminált – írja a 444.

Az eseményről készült videó alapján a biztonsági őrök nem voltak együttműködőek, a felvétel végén pedig két rendőr is megjelenik, de nem tudni, ki hívta őket. A rendőrök megkérdezik az egyik biztonsági őrtől, hogy tényleg a származásuk miatt tiltották-e ki a társaságot, de a videó itt véget ér, így nem tudni, milyen választ kaptak.