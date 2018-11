Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","shortLead":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","id":"20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2d58f-8301-47cd-b02d-63128e6833a1","keywords":null,"link":"/idojaras/20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","timestamp":"2018. november. 09. 05:42","title":"Ne tévessze meg a hideg hajnal, pulóveres idő lesz délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","shortLead":"A Kiotói Egyetem kutatói először végeztek indukált pluripotens őssejt-átültetést Parkinson-kór kezelésére.","id":"20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c938a41-a70d-42ac-b0ae-4d52c5cbbd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d79f0c-dd5f-4c0a-a0d9-afc809457261","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kiotoi_egyetem_pluripotens_ossejt_atultetes_parkinson_kor_kezelese","timestamp":"2018. november. 10. 16:03","title":"A japánok kitaláltak valamit a Parkinson-kór kezelésére, már ki is fúrták egy 50 éves beteg koponyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy röplabdaháló rögzítő rúdjának helyén dudor keletkezett, amit a bírók veszélyesnek ítéltek.","shortLead":"Egy röplabdaháló rögzítő rúdjának helyén dudor keletkezett, amit a bírók veszélyesnek ítéltek.","id":"20181109_Jeghiba_miatt_maradt_el_a_magyardelkoreai_hokimeccs_a_Tuskecsarnokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b588c9c-4799-47e7-b1b4-078970a4a7e6","keywords":null,"link":"/sport/20181109_Jeghiba_miatt_maradt_el_a_magyardelkoreai_hokimeccs_a_Tuskecsarnokban","timestamp":"2018. november. 09. 21:59","title":"Jéghiba miatt maradt el a magyar-dél-koreai hokimeccs a Tüskecsarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz tervező eljátszott a gondolattal, milyen lehetne az Apple jövő évi telefonja. 