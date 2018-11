A parkká alakított berlini Tempelhof repülőtér környékét szolgálja ki a Südkreuz vasútállomás, ahol háromszáz gyanús alak mozgott az utóbbi időben. Három cég arcfelismerő rendszerének kellett kiszúrnia őket télen és nyáron, sálban és szemüvegben. Így tesztelte a német belügyminisztérium, mit ér a megfigyelési arzenál legújabb eszköze. A most októberben ismertetett eredmények szerint a pályaudvar különböző részeit megfigyelő szoftverek közül a legjobbnak bizonyult program az esetek 80 százalékában felismerte a kísérletben szerepet vállaló 300 statisztát, bármennyiszer jelentek is meg a megfigyelt területen. Nemcsak a találati arány érdekes, hanem az ellenpróba is: a berlini minisztérium közleménye szerint a program ezer megvizsgált arcból csak egyszer jelzett hibás találatot.

Azt mindenki át tudja érezni Magyarországon és Németországban egyaránt, hogyan reagálna, ha egy napon véletlenül ő lenne az ezredik, és hirtelen a terrorelhárítás maszkos alakjaival és gépfegyvereivel találná szemben magát egy álmos reggelen.

Horst Seehofer szakminiszter szerint a biztonság többet ér az ilyen érzékenységeknél. Megítélése szerint az egy ezrelék megfelelően alacsony szám ahhoz, hogy „széles körben bevezessék” az arcfelismerő rendszerek használatát. A politikusokat egyébként sem az aggasztja, hogy egy háromszázezer ingázó kiszolgálására képes főpályaudvaron átlagosan háromszáz emberre hozza majd rá a frászt a terrorelhárítás, amiért egy program veszélyes iszlamistaként azonosította őket. A túl gyakori riasztás inkább kiadási szempontból lenne megterhelő, hiszen jelentős állományt kötne le.

Budapest megfigyelés alatt © Börcsök Zsófia

Budapest követi Berlint

A magánélet könnyen illúzióvá válhat a technika fejlődésével. Ahogy az Origónak adott interjújában Terdik Tamás új budapesti rendőrfőkapitány is elmondta, a kormány előbb-utóbb arcfelismerő szoftvert is bevetne a bűnüldözés és -megelőzés területén. Ezek a rendszerek képesek felismerni egy arcot a tömegben, illetve összevetni adatbázisokban szereplő felvételekkel.

A kérdés, hogy mire használják a rendszert Konkrét bűncselekmények felderítése esetén természetes, ha biztonsági kamerák felvételeit felhasználják, akár bankok által készített képsorokat, mondja Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa. Mivel a pénzintézetek megőrzik a felvételeiket egy ideig, ezek bekérése is megoldható. Az a probléma, ha ezeket, ahogy általában indokolni szokták, a terrorizmus elleni harc vagy a bűnmegelőzés jegyében elemzik, nézegetik. Ezt már a TASZ nem tartja elfogadhatónak, mert a magánélet védelmét érintő jogfosztás nem arányos a céllal. A kamerák jelenléte, akár a büntető paragrafusok, bizonyos visszatartó erőt jelentenek szerinte, de a felvételek elemzése már túllép ezen a szinten.

A minesotai Identix cég Facelt szoftvere 80 különböző egyedi paramétert figyel egy arcon, mint az orr szélessége, járomcsont alakja, szemek közti távolság stb. Ebből képez egy kódsorozatot, amit arclenyomatnak (faceprint) hívnak. Az arcfelismerés egyik problémája, hogy korábban 2D képekre alapozták a rendszereket, amelyek szemből készült képekkel dolgoztak, és a térfigyelők képei nem ilyenek: más szögből, más fényviszonyok között készültek. Ez rossz felismeréshez, hibákhoz vezetett. Az újabb generációs arcfelismerő rendszerek már 3D modelleket alakítanak ki, amelyek az arc maradandó és egyedi struktúráit használják fel: orr, áll, szem görbülete. Ezek a fényviszonyoktól is függetleníthető adatok, és az arc rögzítésének szögével is megengedőbbek.

A 3D szoftveres felismerés több lépcsőben működik. Detektálás, majd a fejállás szögének bemérése, egészen 90 fokig lehet a szembeni fotótól eltérni, azaz egy profilból készült fotónál is felismeri a rendszer az arcot.

A rendszer elvégzi a méréseket - nagyon kis felbontású, a milliméter alatti skálával dolgozik, majd elkészít egy vázlatot. Ezt alakítják át kódsorrá. A képet aztán összevetik a különböző adatbázisokban tároltakkal: útlevélfotók, jogosítványok stb. felvételeivel. Az újabb rendszerek már a bőr textúráját is figyelni tudják, ami szintén pontosabb behatárolást segítenek elő. A bőrfelszín különbségeivel egypetéjű ikreket is meg lehet különböztetni. A Facelt képes kiszűrni az arckifejezés változásából fakadó arcváltozást, kacsintást, fintorgást, mosolygást, képes kiszűrni az arcszőrzetet. De nem mindent: bizonyos szemüvegek, a hosszú haj, bizonyos fényviszonyok és rossz képfelbontás kihívást jelent a rendszernek.

Ha a szoftver kevés, jöjjön a törvény

Kérdés, a kormány melyik rendszerbe fektet. A térfigyelő kamerák felvételei általában messziről vesznek nagy területet, az arcfelismerés nem könnyű feladat, mondja a HVG-nek egy névtelenséget kérő szakértő. Nem kell tartani kínai szintű tömeges, valós idejű arcfelismerésről, ilyet csak Kína és USA tud ma hardveresen megoldani, akkora számításigénye van egy ilyen ellenőrző rendszernek. A magyar rendszer maximum konkrét esetek utólagos felderítésére lehet majd jó. Az állami, önkormányzati tulajdonú kamerák felvételei még egyszerűbbek, de a kormány a banki felvételeket is beterelné a közösbe. Ezek pedig magáncégek. Konkrét gazdasági bűncselekményeknél nagyon jól jön, ha elkövetők képét össze tudják kötni bizonyos banki tranzakciókkal.

A volt német belügyminiszter (lépcsőn, szemüvegben) teszteli az arcfelismerőt © AFP / Markus Schereiber

Ausztria konzervatív-populista kormánya már előrébb tart Orbánéknál, a most áprilisban elfogadott új megfigyelési törvénycsomag első elemei életbe léptek.

Június óta az osztrák közutakon rögzíteni kell az elhaladó autók rendszámát, típusát és a sofőr arcát, az adatokat pedig minden esetben két hétig megőrzik. Gyanús személyek esetén öt évre is elraktározhatják a személyes adatokat.

Közben elkezdődött minden olyan állami vagy magánkézben lévő biztonsági kamera felvételének összekapcsolása, amely valamely közfunkciót ellátó területet lefed. Nem kell bírósági végzés sem egyes felvételek négy hétig tartó tárolásához, elegendő egy olyan rendőrségi jelzés, amely szerint bűncselekmény megelőzéséhez szükséges adatokat gyűjtenek. Ez a technika arcfelismerő rendszerrel kiegészítve lehetővé tenné személyek folyamatos követését, és adatok tömegét szolgálná a bűnmegelőzést szolgáló algoritmusok részére. Az angol kifejezéssel Predictive Policing címszó alatt fejlesztett eszközök statisztikai adatokat és a viselkedési eltéréseket figyelnek, és így próbálnak előre jelezni bűncselekményeket, amelyeket egy arra guruló járőr megakadályozhat.

Tudják, merik, teszik

Az emberek nem kicsit lepődnek meg, amikor közúti ellenőrzéseknél előre tudjuk, hogy kivel van dolgunk

– vágott fel idén nyáron a Financial Times kérdésére egy bristoli rendőr. A városban és Somerset járásban olyan programot használnak a hatóságok, amelyek képesek bűncselekmények előrejelzésére. Elvileg. Ehhez a Qlik Sence amerikai programot tíz adatbázisból táplálják személyes adatokkal. A rendszer ismeri a vészhívásokat, a bűnözési statisztikát és a körözési listákat, és összekapcsolták azt egyéb megfigyelési rendszerekkel. Ha valakit igazoltatnak, akkor annak minden adata egy másodperc alatt jelenik meg a rendőrök elektronikai eszközén.

Az elmúlt bő tíz évben Nagy-Britannia visszatérően terrortámadások célpontja volt, a bristoli rendőrség mégis két mindenütt előforduló gyilkossággal magyarázta a szoftverbeszerzést. Szerintük egy kettős gyerekgyilkosság esetében az elkövető személyről rendelkezésre álló adatok alapján meg lehetett volna akadályozni, hogy későbbi áldozatai közelébe férkőzzön. Egy megölt fogyatékkal élő személynek pedig fokozott veszélyeztetettségét jelezte volna előre a program. A szűkülő költségvetés idején a rendőrségnek különösen fontos tudnia, hova koncentrálja erőit, magyarázták az FT-nek.

A brit polgár, azon belül is London lakói pedig tudják: minden lépésüket követik biztonsági kamerák. Mivel Nagy-Britanniában a társadalomnak nincs rossz emléke önkényuralmi rendszerekről, ezért a polgárok és a politikusok is a megfigyelés előnyeit látják, a veszélyeit viszont nem. A kamerák figyelnek minden sarokról, de újabban autókra és rendőrök egyenruhájára szerelt képalkotók is léteznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hatásfokuk is magas lenne. A londoni rendőrség korábban 3 százalékra saccolta azon bűncselekmények számát, amelyeket biztonsági kamerák felvétele alapján sikerült megoldani. Egy 2008-as adat szerint ezer képfelvevő eszközre jutott egy feltárt bűncselekmény.

24 ezer euró kiadásra egy megelőzött bűntény

Bécsből ilyen adat nem áll rendelkezésre, az viszont beszédes, mi történt a város tizenhét kiemelt pontján telepített kamerarendszerekkel: az elmúlt évek alatt közülük tizenötöt csendben és titokban leszereltek. A kamerarendszerek a rendőrség közlése szerint darabonként 20 ezer euróba kerülnek, télen fűteni kell, és az általuk adott mozgókép megtekintése is munkatársakat köt le. Linzben például a főtéri kamerák évi 24 ezer eurót felemésztve csökkentették a bűncselekmények számát: egy darabról nullára.

Az osztrák Kuriernak nyilatkozó bécsi főrendőr azt mondja: a kamerák terelni tudják a bűnözőket, de nem csökkentik az esetszámot. Ahhoz a tapasztalatok szerint élő rendőri jelenlét kell.