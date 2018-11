Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem ismert pénzdíjas sorozatban.","shortLead":"Kétéves eltiltással büntetné a Nemzetközi Úszószövetség azokat a versenyzőket, akik részt vesznek az általa el nem...","id":"20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e9fa88-5048-4567-8767-9fc549caae1f","keywords":null,"link":"/sport/20181110_fina_uszas_hosszu_katinka_penzdijas_verseny","timestamp":"2018. november. 10. 15:20","title":"Hiába fenyeget a FINA, Hosszú Katinka úszni fog Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis fokozott óvintézkedések mellett zajlik, most azonban kiszivárgott egy-két részlet.","shortLead":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis...","id":"20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3aba33-404d-4c1e-b879-9647b696a1ce","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","timestamp":"2018. november. 09. 19:17","title":"Gyermekei fogantatásáról és párterápiáról is ír hamarosan megjelenő könyvében Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban csökken a köddel borított területek aránya – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban...","id":"20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c634a5-ea13-4fce-8452-52a8e9dc43ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. november. 10. 07:10","title":"Több megyében nagy a köd, figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők, így az sem biztos, hogy minden kétséget kizáróan be lehet bizonyítani, hogy a gyanúsított, R. Szilveszter megerőszakolta Gyurik Krisztinát.","shortLead":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők...","id":"20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70148ca-2f33-4947-b868-7b897588dc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Soroksári gyilkosság: nem megfelelően kezelték a genetikai bizonyítékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári diáktüntetésen a tömeggel együtt az úttesten haladt.","shortLead":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári...","id":"20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc632c06-58af-44da-acb8-4ebba18e4663","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"A rendőrség megállapította: nem szabálysértés egy tüntetésen lelépni a járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800937f4-8c3f-4dc9-b2f1-90900400f319","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Keletre küldené a magyar mézet az agrárminiszter. Nagy István szerint csak elsőre tűnik ellentmondásosnak, hogy épp Kína a világ legnagyobb mézexportőre.","shortLead":"Keletre küldené a magyar mézet az agrárminiszter. Nagy István szerint csak elsőre tűnik ellentmondásosnak, hogy épp...","id":"20181110_Megvan_a_magyar_mez_utja__csak_pont_a_masik_iranyba_kellene_menni_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800937f4-8c3f-4dc9-b2f1-90900400f319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f2603-6e86-46e4-9d0d-a84abac2490f","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Megvan_a_magyar_mez_utja__csak_pont_a_masik_iranyba_kellene_menni_rajta","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"Megvan a magyar méz útja – csak pont a másik irányba kellene menni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92e2d9c-04cf-4ded-9ceb-d41598767c2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc ujjbeggyel estünk neki egy vércukorszintmérőnek, hogy megnézzük, milyen értékeket kapunk. November 14-én lesz a cukorbetegek világnapja.","shortLead":"Kilenc ujjbeggyel estünk neki egy vércukorszintmérőnek, hogy megnézzük, milyen értékeket kapunk. November 14-én lesz...","id":"20181110_Cukorbetegek_vilagnapja_vercukorszint_diabetesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92e2d9c-04cf-4ded-9ceb-d41598767c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479e0e-8d96-479c-8648-ee436b8a0d34","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Cukorbetegek_vilagnapja_vercukorszint_diabetesz","timestamp":"2018. november. 10. 11:01","title":"A vérünket adtuk az igazságért, ön se féljen tőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani ellenzék kiszorítása, merthogy szerintük ők hazaárulók.","shortLead":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani...","id":"20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d80cf-24cd-4181-b63b-a8ae5d3c91e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","timestamp":"2018. november. 10. 18:51","title":"Kiábrándult jobbikosok és volt gárdisták új pártot jegyeztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]