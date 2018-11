Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","id":"20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc6697-f42a-42c7-8e2e-41d4a8641f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","timestamp":"2018. november. 10. 13:21","title":"Skoda Scala: így mutat a 8-as VW Golf izgalmas cseh riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","shortLead":"Az európai liberálisok felvették tagjaik közé Fekete-Győr András pártját.","id":"20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d345ba-ef7c-4063-8ece-9dc1fdaa4230","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Verhofstadt_partcsaladjahoz_csatlakozott_a_Momentum","timestamp":"2018. november. 09. 14:02","title":"Verhofstadt pártcsaládjához csatlakozott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","shortLead":"Utakat kellett lezárni, és csaknem négyezer turistát kellett kimenekíteni.","id":"20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a02d9f5-0499-4910-83cf-5aa4fa819677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc7a4e-6575-41ac-a2e7-762a57389f6a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Tizenegy_halalos_aldozata_van_az_ujabb_jordaniai_aradasnak__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:56","title":"Tizenegy halálos áldozata van az újabb jordániai áradásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legmagasabban fekvő településének, a perui La Rinconadának lakóit vizsgálja egy francia–olasz kutatócsoport, amely az emberi szervezet alkalmazkodási képességeinek határait akarja megismerni.","shortLead":"A világ legmagasabban fekvő településének, a perui La Rinconadának lakóit vizsgálja egy francia–olasz kutatócsoport...","id":"20181109_magasan_fekvo_telepulesek_hatasa_emberi_szervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f564228-95ae-4784-8115-3697e5d6fcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_magasan_fekvo_telepulesek_hatasa_emberi_szervezet","timestamp":"2018. november. 09. 15:03","title":"14 tudós orvos indul el átvizsgálni a várost, ahol 5100 méter magasan élnek emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly lélekjelenlét kellett hozzá.","shortLead":"Komoly lélekjelenlét kellett hozzá.","id":"20181110_Hoskent_unnepelik_a_ferfit_aki_bevasarlo_kocsival_probalt_szembeszallni_a_terroristaval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa17aa96-21bb-43f6-a790-cbc78e93bcb0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Hoskent_unnepelik_a_ferfit_aki_bevasarlo_kocsival_probalt_szembeszallni_a_terroristaval__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:22","title":"Hősként ünnepelik a férfit, aki bevásárlókocsival próbált szembeszállni a terroristával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","shortLead":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","id":"20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166fb46-723a-4d9c-8a78-af4d066b5e67","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 10:53","title":"Hazám-díjat vehetett át Ráday Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","shortLead":"A török elnök osztotta meg a felvételeket a szaúdi, amerikai és francia vezetéssel.","id":"20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737eaa0-d483-4854-9da4-7e8e9870a5c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Hasogdzsiugy_tenyleg_keszult_hangfelvetel_a_gyilkossagrol_mar_Rijad_Washington_es_Parizs_is_meghallgatta","timestamp":"2018. november. 10. 15:57","title":"Hasogdzsi-ügy: tényleg készült hangfelvétel a gyilkosságról, már Rijád, Washington és Párizs is meghallgatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]