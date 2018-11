Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó minőségű fotó elkészítéséhez nem elég, ha egy csúcsmobil van a kezünkben, az apró részletek is számítanak. Öt profi magyar fotóst kérdeztünk meg arról, mire kell figyelnünk.","shortLead":"A jó minőségű fotó elkészítéséhez nem elég, ha egy csúcsmobil van a kezünkben, az apró részletek is számítanak. Öt...","id":"20181112_mobilfotozas_tippek_fotozas_okostelefonnal_hogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1dbaec-aaf0-45e6-9b9d-319c18718984","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mobilfotozas_tippek_fotozas_okostelefonnal_hogyan","timestamp":"2018. november. 12. 12:03","title":"Ön is fotózhat úgy a mobiljával, mint a profik: 5 tipp magyar fotósoktól, hogy tökéletes legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee0ddb0-0d50-49a0-bb9c-39f748ceb5b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágzó orgonát fotóztak Zalaegerszegen. Ennek oka a nagy meleg mellett a ritka, de jelentősebb mennyiségű csapadék, illetve a nappalok és az éjszakák a tavasziéval megegyező hossza.","shortLead":"Virágzó orgonát fotóztak Zalaegerszegen. Ennek oka a nagy meleg mellett a ritka, de jelentősebb mennyiségű csapadék...","id":"20181112_Annyira_meleg_novemberunk_van_hogy_nyilnak_a_tavaszi_viragok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee0ddb0-0d50-49a0-bb9c-39f748ceb5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f9c30-30c8-4262-8de3-65298ffb9f89","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Annyira_meleg_novemberunk_van_hogy_nyilnak_a_tavaszi_viragok","timestamp":"2018. november. 12. 18:09","title":"Annyira meleg novemberünk van, hogy nyílnak a tavaszi virágok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149db411-e45a-4298-9ed2-10ed2ce412a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201845_margitmenta_kreativ_fiatalok_ujabb_etterme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149db411-e45a-4298-9ed2-10ed2ce412a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb07d40-06d1-4499-acfc-07170e84de4c","keywords":null,"link":"/kkv/201845_margitmenta_kreativ_fiatalok_ujabb_etterme","timestamp":"2018. november. 11. 14:00","title":"A Margit körúton nyit helyet a pesti bulinegyed egyik ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","shortLead":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","id":"20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930bcef0-c81e-438a-9fa1-d25fcdb2f0d5","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","timestamp":"2018. november. 11. 19:41","title":"Hamiltoné a brazil nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"Gáti Júlia","category":"tudomany","description":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket, az informatikai rendszert is védeni kell a fertőzésektől.","shortLead":"Akár halálos áldozatai is lehetnek az egészségügyi intézmények elleni kibertámadásoknak. Ezért nem csak a betegeket...","id":"201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4853d8-b685-4a84-b639-f64a7e7e1090","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__egeszsegugy__kibertamadasok__zsarolas__veszelyes_virusok","timestamp":"2018. november. 11. 16:30","title":"Zsarolásra és spamelésre is használhatják a feltört kórházi kartonunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","shortLead":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","id":"20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2660a609-3802-486d-8b43-9e5a857e984f","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","timestamp":"2018. november. 12. 12:54","title":"Nevet változtat a Ghymes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szövetség abban a pillanatban megszűnik, ha nem Karácsony Gergely a közös zuglói polgármester-jelölt.","shortLead":"A szövetség abban a pillanatban megszűnik, ha nem Karácsony Gergely a közös zuglói polgármester-jelölt.","id":"20181111_Felteteleket_szabott_a_Parbeszed_az_MSZPnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63beced1-bb80-45bb-97ff-740c17ec454a","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felteteleket_szabott_a_Parbeszed_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 11. 17:55","title":"Feltételeket szabott a Párbeszéd az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","shortLead":"Az állat gazdája korábban halálos balesetet szenvedett az útnak ezen a szakaszán. A kutya azóta is ott várja őt. ","id":"20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df0ef62-d3ff-4107-9561-15fb0a692f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624b9f5-2843-4d3a-bff8-def4e3ed5f95","keywords":null,"link":"/elet/20181112_80_napja_nem_mozdul_az_ut_szelerol_egy_kutya_amelyik_halott_gazdajat_varja__video","timestamp":"2018. november. 12. 15:57","title":"80 napja nem mozdul az út széléről egy kutya, amelyik halott gazdáját várja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]