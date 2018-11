Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","shortLead":"Az orosz gyártó legújabb divatterepjáró modelljét egy magyar designer szabta új formájúra.","id":"20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f753cce-e7cd-4181-90e1-fb5aef26e24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380a5a-8e42-46af-9565-73f8fe1a7eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_uj_lada_xray_cross_divatterepjaro_suv","timestamp":"2018. november. 12. 13:21","title":"Ilyen lett a magyar kéz által megrajzolt új Lada, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre többször kerül elő, hogy meddig tart még a lakásdrágulás, mikor várható a lakásárak csökkenése.","shortLead":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre...","id":"20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb9a8-ba72-4a83-a894-1203dc755ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","timestamp":"2018. november. 13. 09:50","title":"Egy évvel többet kell küzdeni egy új, mint egy használt lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6672ff-201e-423d-9853-93ea8fa1cf14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze itt is a gazdag birodalmiaknak vannak ilyen remek járműveik.","shortLead":"Persze itt is a gazdag birodalmiaknak vannak ilyen remek járműveik.","id":"20181112_dubai_rendor_repulo_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee6672ff-201e-423d-9853-93ea8fa1cf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43c8c0-cb8e-406e-9136-3510260e74d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_dubai_rendor_repulo_motor","timestamp":"2018. november. 13. 04:04","title":"Dubajban a rendőrök már olyan járművekkel mennek, mint a Jedi visszatérben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","shortLead":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","id":"20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546774ac-1c3b-48dc-a46a-da9923fa2ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","timestamp":"2018. november. 12. 16:17","title":"A kormánypropaganda miatt nem mer Magyarországra jönni Judith Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee0ddb0-0d50-49a0-bb9c-39f748ceb5b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágzó orgonát fotóztak Zalaegerszegen. Ennek oka a nagy meleg mellett a ritka, de jelentősebb mennyiségű csapadék...","id":"20181112_Annyira_meleg_novemberunk_van_hogy_nyilnak_a_tavaszi_viragok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee0ddb0-0d50-49a0-bb9c-39f748ceb5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f9c30-30c8-4262-8de3-65298ffb9f89","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Annyira_meleg_novemberunk_van_hogy_nyilnak_a_tavaszi_viragok","timestamp":"2018. november. 12. 18:09","title":"Annyira meleg novemberünk van, hogy nyílnak a tavaszi virágok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pert indít az újság ellen, amelyik kamuinterjút közölt vele. ","id":"20181112_Morricone_kozlemeny_Tarantino_kreten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44290ea-81eb-49e6-97e9-b1a14cf96ba1","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Morricone_kozlemeny_Tarantino_kreten","timestamp":"2018. november. 12. 11:41","title":"Morricone közleményben tagadja, hogy kreténnek nevezte Tarantinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint Kirstjen Nielsen nem elég hatékony, ha az illegális bevándorlók visszaszorításáról van szó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Kirstjen Nielsen nem elég hatékony, ha az illegális bevándorlók visszaszorításáról van szó.","id":"20181113_The_Washington_Post_Igazsagugyi_minisztere_utan_belbiztonsagi_miniszteretol_is_megvalna_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cce2e6-d61b-495b-b07e-873b48973adf","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_The_Washington_Post_Igazsagugyi_minisztere_utan_belbiztonsagi_miniszteretol_is_megvalna_Trump","timestamp":"2018. november. 13. 06:15","title":"The Washington Post: Igazságügyi minisztere után belbiztonsági miniszterétől is megválna Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]