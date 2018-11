Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már hónapokkal ezelőtt bejelentette a programot több olyan fórumon is, ahol fideszes politikusok is értesülhettek róla, a kormányzat mégis a nemzetbiztonsági bizottsággal akarja kivizsgáltatni az ügyet.

Napok óta pörög a kormányzat azon, hogy az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok között, amelyekre állítólag havi több ezer eurós összegek érkeznek, és amelyek terjesztésébe – természetesen – Soros György is beszállt. Több kormánypárti politikus is nyilatkozott azóta az ügyben, közülük sokan megdöbbenésüknek adtak hangot, sőt, Halász János bejelentette, hogy a nemzetbiztonsági bizottság is vizsgálja az ügyet.

Az igazságnak az Index járt utána, és végül azt is sikerült kiderítenie, hogy a Fidesz megdöbbenése a névtelen bankkártyákról szóló híreken nem biztos, hogy valódi. Kiderült ugyanis, hogy az ENSZ programjáról bizonyíthatóan tud a kormányzat is, mégpedig az első pillanattól fogva. Ilyen kártyát valóban kapnak a menedékjogért folyamodók, de feltétellel, és nem több ezer eurót, hanem csak pár tízezer forintot utalnak nekik.

Soros Györgynek egyébként semmi köze a történethez, a kártyákat az UNHCR, az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki, és ezt előzetesen be is jelentették az egyik ülésen. Mivel Magyarország is UNHCR-donor, részt vehet ezeken az üléseken. A cash-programmingot (vagyis a menekültek pénzügyi támogatását) 2017 őszén jelentették be, ezen az ülésen pedig ott volt Horváth Zsuzsanna, a magyar ENSZ-nagykövet, aki egykor a Miniszterelnökségen is volt helyettes államtitkár.

De a kormányzat még ennél is korábban tudomást szerezhetett volna a programról, tavaly júliusban az EU ugyanis közleményben jelentette be, hogy az Európai Bizottság – amelynek tagja Navracsics Tibor is – ESTIA néven új humanitárius programot indít, ennek részeként 57,6 millió euró jut majd arra, hogy bankkártyán, készpénzként adják oda az érkező migránsoknak/menekülteknek.

A kártyák kiosztása az Index szerint egyébként régóta bevett gyakorlat humanitárius katasztrófáknál szerte a világon, tehát nem Brüsszel találta ki.