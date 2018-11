Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","shortLead":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","id":"20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f923fa0f-154c-4464-8bef-1b573a602049","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Bosszúból feljelentette volt élettársát, de ő húzta a rövidebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy évtizede tarol az Airbnb Magyarországon, Budapest belvárosában egyre többen adják ki ilyen célra lakásukat. De azok száma is nő, akik rossz tapasztalatokat szereztek. \r

","shortLead":"Közel egy évtizede tarol az Airbnb Magyarországon, Budapest belvárosában egyre többen adják ki ilyen célra lakásukat...","id":"20181113_Az_ingyen_takarito_csaladtagokon_bukhat_el_az_airbnbzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2acb7fc-e753-40a9-ba9f-bdeb79ce3a46","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Az_ingyen_takarito_csaladtagokon_bukhat_el_az_airbnbzes","timestamp":"2018. november. 13. 11:52","title":"Az ingyen takarító családtagokon bukhat el az airbnb-zés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja, nem tudott erről. Annak idején Kovács Béla még a krími népszavazáson volt jelen.","shortLead":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja...","id":"20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8412948a-57c1-4e0f-8def-636b94be2097","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","timestamp":"2018. november. 12. 20:02","title":"Kelet-ukrajnai szakadár választáson volt megfigyelő egy jobbikos politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette: olyan közös európai hadsereg kell, amely - ha kell- Oroszországgal, Kínával, de az Egyesült Államokkal szemben is megvédi Európát.","shortLead":"Heves vita bontakozott ki Trump és Macron között a közös európai hadseregről. A francia elnök kerek-perec kijelentette...","id":"20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b53ddc8e-0630-4c9c-b863-410c54058f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b9d683-f053-4062-b887-6a1fa162e380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Macron_jol_fehuzta_Trumpot_az_europai_fegyvereket_Europanak_tervevel","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Macron jól felhúzta Trumpot az európai fegyvereket Európának tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így viszont nehezen követhető a történet. ","shortLead":"Így viszont nehezen követhető a történet. ","id":"20181113_Malajzia_Bohem_Rapszodia_cenzura_Queen_Freddie_Mercury","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2d7024-9785-4757-bca9-9b324f1fd26c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Malajzia_Bohem_Rapszodia_cenzura_Queen_Freddie_Mercury","timestamp":"2018. november. 13. 10:40","title":"Malajziában kivágták az összes meleg jelenetet a Bohém Rapszódiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb8abd-76e8-487f-9dae-6ac3c2a130a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valóságos cégháló épült, csak épp az alvállalkozások listája elérhetetlen.","shortLead":"Valóságos cégháló épült, csak épp az alvállalkozások listája elérhetetlen.","id":"20181113_Maig_nem_tudni_kik_szedik_be_a_szemetdijat_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fb8abd-76e8-487f-9dae-6ac3c2a130a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa72d29-3f3d-44d2-98ff-5efbd062b7e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Maig_nem_tudni_kik_szedik_be_a_szemetdijat_az_orszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:18","title":"Máig nem tudni, kik szedik be a szemétdíjat az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4c67c-176b-4708-9fad-dcf4c39bd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy napja senyved egy nagy falkányi kutya egy eladás alatt lévő házban, ahová a tulajdonos már alig jár vissza, az állatok ezért saját ürülékükben élnek. A település polgármestere viszont még az állatvédőket fenyegette, és arra hivatkozott, hogy 60 napos határidő alatt kell intézkedni – kérdés, addig kibírják-e a kutyák.","shortLead":"Tizenegy napja senyved egy nagy falkányi kutya egy eladás alatt lévő házban, ahová a tulajdonos már alig jár vissza...","id":"20181114_Bezart_kutyakat_hagynak_szenvedni_a_polgarmester_a_megmentoiket_fenyegeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4c67c-176b-4708-9fad-dcf4c39bd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feace5b-bbde-4b1b-8dd4-232796727720","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bezart_kutyakat_hagynak_szenvedni_a_polgarmester_a_megmentoiket_fenyegeti","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Bezárt kutyákat hagynak szenvedni, a polgármester a megmentőiket fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]