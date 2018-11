Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82834919-b47e-47b4-bcee-1e018fab8683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor szeptemberben még lebegtette az indulást, mostanra letett erről. ","shortLead":"Demszky Gábor szeptemberben még lebegtette az indulást, mostanra letett erről. ","id":"20181113_Demszky_meggondolta_nem_indul_Tarlos_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82834919-b47e-47b4-bcee-1e018fab8683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe78e02-4aa2-4efd-b049-68ab564e9c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Demszky_meggondolta_nem_indul_Tarlos_ellen","timestamp":"2018. november. 13. 21:05","title":"Demszky meggondolta, nem indul Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba kerüljünk. Egy friss kutatás szerint viszont a szerelem nemcsak romantikus gondolatokat ébreszt, hanem például a vérnyomást is csökkenti.","shortLead":"Mikor szerelembe esünk, 12 agyi terület dolgozik össze, hogy abba az édesen fájdalmas, bódult és izgatott állapotba...","id":"20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0896bdc-8041-405f-bbc0-759f17fd45d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd67ef91-7c61-4fe3-9d74-fce9dc42f724","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szerelem_egeszsegesebbe_tesz_csokkenti_a_vernyomast_es_meg_fajdalomcsillapito_is","timestamp":"2018. november. 14. 06:48","title":"A szerelem egészségesebbé tesz: csökkenti a vérnyomást és még fájdalomcsillapító is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","id":"20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f64fa9-8742-4dd7-a63f-80407c18bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","timestamp":"2018. november. 14. 05:46","title":"A Közbeszerzési Hatóság elnöke az Elios-ügyről: Ez egy felfújt téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még ennél is riasztóbb a helyzet.","shortLead":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még...","id":"20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603dfc-2b5e-4076-b055-a974f18ef10f","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","timestamp":"2018. november. 13. 10:20","title":"Öt megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter az állami intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","shortLead":"Felszólalása közben tépte darabokra Bangóné Borbély Ildikó a konzultációs kérdőívet. ","id":"20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e1c61a-1460-4f9b-9dc5-82bc16bc3288","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szettepte_a_konzultacios_ivet_egy_MSZPs_kepviselo_a_parlamenti_ulesteremben__video","timestamp":"2018. november. 13. 17:36","title":"Széttépte a konzultációs ívet egy MSZP-s képviselő a parlamenti ülésteremben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat készíthessenek az Instagramra. A pénzből egy különleges asztal készült. ","shortLead":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat...","id":"20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ddec9b-3e92-40dc-a386-2778aa08fca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 13. 15:33","title":"Ebben az amerikai étteremben instagramos asztalhoz is lehet helyet foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédok nagyon hálásak, mert ezzel az egész környéket megmentették.","shortLead":"A szomszédok nagyon hálásak, mert ezzel az egész környéket megmentették.","id":"20181113_Kanye_Westek_magantuzoltokkal_oltattak_el_a_tuzet_a_malibuli_hazuknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c755265-e3c7-4b17-b829-b1e32bc007d0","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kanye_Westek_magantuzoltokkal_oltattak_el_a_tuzet_a_malibuli_hazuknal","timestamp":"2018. november. 13. 09:49","title":"Kanye Westék magántűzoltókkal oltatták el a tüzet a malibuli házuknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]