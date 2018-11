Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f9caaa-db1c-47c4-ab68-7e340df45b8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát az amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown kormányzó kérésére.","shortLead":"Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát az amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown...","id":"20181113_kalifornia_tuzvesz_paradise_katasztrofa_sujtotta_terulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f9caaa-db1c-47c4-ab68-7e340df45b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30321ff4-76a6-475b-a1e8-e68ffb768067","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_kalifornia_tuzvesz_paradise_katasztrofa_sujtotta_terulet","timestamp":"2018. november. 13. 07:49","title":"Sosem építik újjá Paradise városát, amit elemésztett a tűz – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy jó lóra tett a Blizzard, amikor bejelentette, új Diablo játékukat kizárólag mobilra szánják. A programhoz kiadott első előzetest már 620 ezren szavazták le.","shortLead":"Nem biztos, hogy jó lóra tett a Blizzard, amikor bejelentette, új Diablo játékukat kizárólag mobilra szánják...","id":"20181113_blizzard_entertainment_diablo_immortal_yotube_video_dislike","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd89fe5-d834-4ff9-926d-4b4396220dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_blizzard_entertainment_diablo_immortal_yotube_video_dislike","timestamp":"2018. november. 13. 21:03","title":"Totális lebőgés? Az új Diablo játék trailere minden idők egyik leggyűlöltebb YouTube-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","shortLead":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","id":"20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7bf94-5ab6-4949-91dc-69c6c8db57aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 20:25","title":"Varga elismerte, hogy ügyfélkapun keresztül rúgtak ki embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is figyeltek, hogy melyik alapítvány kihez köthető.","shortLead":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is...","id":"20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899fd86-bd08-44a3-b544-39080deeb24b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","timestamp":"2018. november. 12. 11:13","title":"Demeter: Az MVM leányvállalatai is a kormány kedvenc civil szervezeteit támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","shortLead":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","id":"20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67737dae-e84b-481c-84be-c21c409d0100","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","timestamp":"2018. november. 12. 20:21","title":"Gyászol a képregényvilág, meghalt Stan Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","shortLead":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","id":"20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee30f1-cd85-40c7-a1c9-6461af431674","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","timestamp":"2018. november. 13. 21:45","title":"Bekérették a magyar nagykövetet Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c5e60-beb5-4887-8b3d-ecfecac7e93c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállító egy német óriáscég lenne, mely két évig fejlesztette az eszközt.","shortLead":"A beszállító egy német óriáscég lenne, mely két évig fejlesztette az eszközt.","id":"20181113_Holografikus_3Ds_szemuvegben_dolgozhatnak_a_debreceni_BMWgyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845c5e60-beb5-4887-8b3d-ecfecac7e93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd78d3d-af9b-450f-b348-a2d839d53bc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Holografikus_3Ds_szemuvegben_dolgozhatnak_a_debreceni_BMWgyarban","timestamp":"2018. november. 13. 09:40","title":"Holografikus 3D-s szemüvegben dolgozhatnak a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú nyersolaj ára 70 dollár alá csökkent a hétvégén. Alig jelentette be Kalid al Falih szaúdi energiaminiszter a kitermelés csökkentését, az ár ismét 70 dollár fölé emelkedett- jelentette a Reuters hírügynökség.","shortLead":"500 ezer hordó olajjal csökkenti olajkitermelését a világ legnagyobb exportőre, amelyet az aggaszt, hogy a Brent típusú...","id":"20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95bdd2-ecfc-4726-9280-054dd554f97f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kapkodas_az_olajpiacon_kik_es_miert_rancigaljak_az_arakat","timestamp":"2018. november. 12. 10:54","title":"Kapkodás az olajpiacon, kik és miért ráncigálják az árakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]