[{"available":true,"c_guid":"bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem igazán nevezhető zökkenőmentesnek a Google idei saját márkás készülékeinek bevezetése. Előbb a felhasználók fényképei tűntek el a készülékekről, most pedig a szöveges üzenetek.","shortLead":"Nem igazán nevezhető zökkenőmentesnek a Google idei saját márkás készülékeinek bevezetése. Előbb a felhasználók...","id":"20181115_google_pixel_3_kamera_nem_mentett_fotok_eltunt_sms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7adba4-0364-4454-a7f9-e61fa766d61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a927df71-dafb-434a-b14b-4878b2f18b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_google_pixel_3_kamera_nem_mentett_fotok_eltunt_sms","timestamp":"2018. november. 15. 14:03","title":"Egyszerűen eltűnnek az SMS-ek a Google telefonjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","shortLead":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","id":"20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997546d9-67db-49de-91e5-7f8e8277307d","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","timestamp":"2018. november. 13. 20:54","title":"Menyasszonya szeme láttára esett össze a csornai focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kivéve az 1-est. ","shortLead":"Kivéve az 1-est. ","id":"20181114_Egesz_ejjel_jarni_fognak_a_metrok_szilveszterkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d120fa1e-97b4-4035-9a8e-0c4f9af75aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_Egesz_ejjel_jarni_fognak_a_metrok_szilveszterkor","timestamp":"2018. november. 14. 10:15","title":"Egész éjjel járnak majd a metrók szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781498e2-b644-4559-a74b-1a988833855b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az énekesnő koncertje után a gyep kikopott, annyira, hogy az a szervezők szerint a játékosok biztonságát veszélyeztetné.","shortLead":"Az énekesnő koncertje után a gyep kikopott, annyira, hogy az a szervezők szerint a játékosok biztonságát veszélyeztetné.","id":"20181115_Shakira_NFL_stadion_azteca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781498e2-b644-4559-a74b-1a988833855b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d294f4-c852-4c37-9ea0-4edf21cb7daa","keywords":null,"link":"/sport/20181115_Shakira_NFL_stadion_azteca","timestamp":"2018. november. 15. 09:53","title":"Shakira teljesen tönkretette az egyik NFL-stadiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho Aréna elé.","shortLead":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho...","id":"20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51964422-fefc-4eda-93f5-2ba208227fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","timestamp":"2018. november. 14. 18:00","title":"Felcsútra viszi a Momentum az Orbánt tolvajként feltüntető plakátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átvezetik a távhőt Budáról Pestre, így talán megszűnnek a fővárosi szmogriadók.","shortLead":"Átvezetik a távhőt Budáról Pestre, így talán megszűnnek a fővárosi szmogriadók.","id":"20181115_Szemetegetotol_vasarolt_hovel_szoritanak_vissza_a_szmogot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9dddc6-1c49-4ae2-b943-05e0ae2ac197","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Szemetegetotol_vasarolt_hovel_szoritanak_vissza_a_szmogot","timestamp":"2018. november. 15. 13:47","title":"Szemétégetőtől vásárolt hővel szorítanák vissza a szmogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP szerint, nehéz feladata lesz Theresa Maynek meggyőzni őket.","shortLead":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP...","id":"20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094497f-5432-4a23-8897-96f12694923d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Északír politikusokon bukhat a Brexit-egyezség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a603feca-69c7-4ab2-bdb9-a59bbc56bfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve 12 ezer új bölcsődei férőhelyet ígértek, ebből szinte semmi nem lett. Egy új törvénymódosításban most két évvel későbbre tolták a bölcsődék létesítésének határidejét. ","shortLead":"Három éve 12 ezer új bölcsődei férőhelyet ígértek, ebből szinte semmi nem lett. Egy új törvénymódosításban most két...","id":"20181113_Semmi_nem_lett_a_kormany_harom_eve_beigert_bolcsodeibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a603feca-69c7-4ab2-bdb9-a59bbc56bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3917e498-5d3e-4bd3-9ccf-1d429c2433d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Semmi_nem_lett_a_kormany_harom_eve_beigert_bolcsodeibol","timestamp":"2018. november. 13. 18:52","title":"Semmi nem lett a kormány három éve beígért bölcsődéiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]