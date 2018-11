Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04b0a78e-fc0a-4da0-b420-49b8b029f78e","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Viszonválasz Cseresnyési Lászlónak.","shortLead":"Viszonválasz Cseresnyési Lászlónak.","id":"20181113_TGM_Ulepre_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b0a78e-fc0a-4da0-b420-49b8b029f78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5db2c55-063a-417d-b453-6073b73f9538","keywords":null,"link":"/velemeny/20181113_TGM_Ulepre_magyar","timestamp":"2018. november. 13. 17:05","title":"TGM: Ülepre, magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6971066-375d-45b5-981e-a25509d06a9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes újdonsága gyorsan tankolható hidrogénnel ,és az akkumulátorában tárolt energiával is működhet.","shortLead":"A Mercedes újdonsága gyorsan tankolható hidrogénnel ,és az akkumulátorában tárolt energiával is működhet.","id":"20181114_ilyen_meg_nem_volt_piacon_a_vilag_elso_uzemanyagcellas_hibrid_autoja_mercedes_glc_fcell_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6971066-375d-45b5-981e-a25509d06a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c48f8a-59fb-4f93-a1df-61c36c07a273","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_ilyen_meg_nem_volt_piacon_a_vilag_elso_uzemanyagcellas_hibrid_autoja_mercedes_glc_fcell_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 14. 11:21","title":"Ilyen még nem volt: piacon a világ első üzemanyagcellás hibrid villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott szájú építésztársadalom, közpénzekből kitömött csókos tervezőirodák – így gyarapodik a NER majdani építészeti öröksége, olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott...","id":"20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2fcc7b-a2d5-43d3-9b79-9c30a117718d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Építészet a NER-ben: épülő-szépülő horthysta Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7416f9b-3660-4cfd-a039-657c2966d044","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok először vizsgálatot indítottak, majd eljárást kezdtek, a rendőrség is nyomoz. De a területre még mindig bárki bemehet.","shortLead":"A hatóságok először vizsgálatot indítottak, majd eljárást kezdtek, a rendőrség is nyomoz. De a területre még mindig...","id":"20181114_Eljarast_inditottak_az_Obudan_a_Dunaba_szivargo_mergek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7416f9b-3660-4cfd-a039-657c2966d044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b13d8-9f82-4913-bffe-78e10b1acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eljarast_inditottak_az_Obudan_a_Dunaba_szivargo_mergek_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 20:04","title":"Eljárást indítottak az Óbudán a Dunába szivárgó mérgek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a \"Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása\" és az \"Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása\" című kiemelt pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében – tájékoztatta Rákossy Balázs, európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár az MTI-t.","shortLead":"Negyvenmilliárd forintos keretösszeggel megjelent a \"Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása\" és az \"Álláskeresők...","id":"20181114_Negyvenmilliardot_kapnak_azok_a_munkanelkuliek_akik_hajlandok_vallalkozast_inditani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1800e94-16cd-4cf9-a4be-960595c5052e","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Negyvenmilliardot_kapnak_azok_a_munkanelkuliek_akik_hajlandok_vallalkozast_inditani","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Negyvenmilliárdot tettek félre azoknak a munkanélkülieknek, akik hajlandók vállalkozást indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások összege.","shortLead":"A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások...","id":"20181114_Elkepeszto_mennyisegu_penzt_tettek_felre_a_magyarok_a_nyugdijukra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915a02c-90ca-4181-9db1-b0a129666a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Elkepeszto_mennyisegu_penzt_tettek_felre_a_magyarok_a_nyugdijukra","timestamp":"2018. november. 14. 14:41","title":"Elképesztő mennyiségű pénzt tettek félre a magyarok a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19f929-d969-409f-a594-62177c99ebaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új forgalomirányítási rendszeren dolgoznak a Volkswagennél, amely nem csak a dugók csökkentésénél lehet hatásos. Az ötlet nagyszerűsége, hogy elviekben bármelyik városra kiterjeszthető.","shortLead":"Új forgalomirányítási rendszeren dolgoznak a Volkswagennél, amely nem csak a dugók csökkentésénél lehet hatásos...","id":"20181114_volkswagen_d_wave_kvantumszamitogep_kvantumtechnika_forgalomiranyitas_kozut_kozlekedes_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f19f929-d969-409f-a594-62177c99ebaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f487b251-7c83-4ebd-b998-e7cd05009e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_volkswagen_d_wave_kvantumszamitogep_kvantumtechnika_forgalomiranyitas_kozut_kozlekedes_torlodas","timestamp":"2018. november. 14. 14:33","title":"Kitalált valamit a Volkswagen: úgy csökkentenék a dugókat, hogy közben az autózást is sokkal jobbá tennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]