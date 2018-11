Csütörtökön újra bíróság elé állították azt a pécsi hajléktalant, akit egyszer már korábban is beidéztek az új szabálysértési törvény alapján – írja a Szabad Pécs. A lap szerint a bíróság ezúttal is felmentő ítéletet hozott, de a végzés most nem jogerős, mivel a rendőrség fellebbezett ellene. Az ítéletet meghozó bírósági titkár a döntést azzal indokolta, hogy nem volt megállapítható szabálysértés, mivel nem minden ponton egyértelmű az új, módosított jogszabály. Emiatt a bíróságnak voltak a ténymegállapításra vonatkozó aggályai, így nem is hozhatott elmarasztaló végzést.

A férfi ellen két szabálysértési ügyben indult eljárás, az egyik a köztisztasági szabályok megsértése miatt: azzal gyanúsították, hogy egy játszótéri padon feküdt és a padot és környezetét összeszennyezte, ám ez a bíróság szerint nem volt megállapítható. A rendőrség egyébként azért vonult ki a helyszínre, mert állampolgári bejelentést kapott, és mivel a férfit 90 napon belül már háromszor, illetve négyszer figyelmeztették, azonnal bevitték az utcán való életvitelszerű tartózkodás gyanúja miatt is.

A férfi ügyvédje viszont azzal érvelt, hogy az előző figyelmeztetések nem számítanak, mivel azokról szólt a korábbi felmentő végzés is, így a figyelmeztetéseket le kell nullázni, akkor is, ha nem telt el időközben 90 napnál több. A bírósági titkár úgy látta, hogy ez nem egyértelmű az új, módosított jogszabályban, ezért ebben a pontban is megszüntette az eljárást. A hajléktalan férfi szabadlábon várja a következő tárgyalást.