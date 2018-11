Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.

Az 1TV stábja azért érkezett Magyarországra, hogy kiderítse, hol lehet a hazájából börtönbüntetés elől meglépett volt miniszterelnök, Nikola Gruevszki. A csatorna szerdán azt közölte, hogy az Orbán Viktorral jó viszonyt ápoló politikus a magyar kormányfő villájában időzött. Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke ezt tagadta.

A 24.hu most kiszúrta, hogy az 1TV munkatársai a szerda esti híradóban élőben jelentkeztek be Budapestről. Honlapjukon azt írták, hogy Orbán budai otthonánál is forgattak, a miniszterelnök biztonságára vigyázó hatóságok elküldték őket a helyszínről.

Gruevszki kedden jelentette be Facebook-oldalán, hogy Magyarországra érkezett, ahol politikai menedékjogot kér, mert az utóbbi időben több halálos fenyegetést kapott. A magyar hatóságok csak később ismerték el, hogy a volt macedón kormányfő az országban tartózkodik. Szerda este a Miniszterelnökség közleményt adott ki, amelyben elismerték, hogy a macedón politikus speciális elbánásban részesül, tekintettel arra, hogy tíz évig töltötte be hazájában a miniszterelnöki posztot.

Nikola Gruevszki, az "őssorosozó" csak Orbán Viktorban bízhat Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett volna bevonulnia a börtönbe, hogy letöltse a korrupciós vádak miatt rá kiszabott kétéves büntetést. A macedón politikus az Orbán-kormány egyik legközelibb külföldi szövetségese: a Gruevszki-kormány idején hirdették meg a volt jugoszláv tagköztársaság „desorosizálását", s ott alakult meg az első „Stop Soros" mozgalom is.

Nem sokkal később Zoran Zaev jelenlegi macedón kormányfő bejelentette: kérik Gruevszki kiadatását a magyar hatóságoktól. Zaev azt mondta, azt várják Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott. Hozzátette azt is: "Milyen motivációt jelentene az nekünk, tagjelölt országoknak, ha az Európai Unió egyik tagországa a bűnözők menedékévé válna, és nem tisztelné a nemzetközi gyakorlatot és a nemzetközi jogot?"

Nikola Gruevszki börtönbüntetéséről és Magyarországra szökéséről itt olvashatnak további részleteket.