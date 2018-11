Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már régóta tudunk, miszerint a hűvös éghajlat és kevés napfény kombinációja arra ösztönzi az embert, hogy sokkal több alkoholt igyon. ","shortLead":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már...","id":"20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61f031-8a9e-40c0-a3e7-8e5454c8b3a4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","timestamp":"2018. november. 19. 10:01","title":"A pocsék idő árt a májunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a8aa50-3f9d-4bb7-98f2-ec442e368a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A cseh kormányfő ellen uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt indult eljárás. ","shortLead":"A cseh kormányfő ellen uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt indult eljárás. ","id":"20181117_Ismet_tobb_tizezren_koveteltek_Andrej_Babis_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a8aa50-3f9d-4bb7-98f2-ec442e368a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a8494c-9827-4d46-8716-539e7f93a311","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Ismet_tobb_tizezren_koveteltek_Andrej_Babis_lemondasat","timestamp":"2018. november. 17. 18:40","title":"Ismét több tízezren követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d335a53a-0faa-4a44-a07f-4f99346feb2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négyfős nyírségi cég már a megbízás kiírásakor elkezdte szervezni országos behajtói hálózatát. A szálak Kisvárdára vezetnek. ","shortLead":"A négyfős nyírségi cég már a megbízás kiírásakor elkezdte szervezni országos behajtói hálózatát. A szálak Kisvárdára...","id":"20181119_Mar_a_megbizas_elnyerese_elott_nagyban_keszult_a_munkara_a_kukaholding_behajtoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d335a53a-0faa-4a44-a07f-4f99346feb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782187e7-91e5-4060-a0fa-e2ef0918c298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Mar_a_megbizas_elnyerese_elott_nagyban_keszult_a_munkara_a_kukaholding_behajtoja","timestamp":"2018. november. 19. 08:30","title":"Már a megbízás elnyerése előtt nagyban készült a munkára a kukaholding behajtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem három hónapja hatályba lépett a menekülteket segítő civil szervezeteket megadóztató törvény, az elviekben érintettek azonban még egy fillért nem fizettek. Az adóhivatal tanácstalan.","shortLead":"Csaknem három hónapja hatályba lépett a menekülteket segítő civil szervezeteket megadóztató törvény, az elviekben...","id":"20181119_Hiaba_talalta_ki_a_kormany_a_migransadot_a_NAV_nem_tud_vele_mit_kezdeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a456f30-2a8a-4868-b60b-0b93ba37fc18","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Hiaba_talalta_ki_a_kormany_a_migransadot_a_NAV_nem_tud_vele_mit_kezdeni","timestamp":"2018. november. 19. 08:18","title":"Hiába találta ki a kormány a migránsadót, a NAV nem tud vele mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","shortLead":"A népszerű színész hazánkban jótékonykodik.\r

\r

","id":"20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad38813-651e-46dc-bf21-c9fcb27dc529","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Emlekszik_a_Kulonben_duhbe_jovunk_Buggyjara_Most_on_is_vehet_egyet_Terence_Hilltol","timestamp":"2018. november. 19. 12:13","title":"Emlékszik a Különben dühbe jövünk Buggyjára? Most ön is vehet egyet Terence Hilltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","shortLead":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","id":"20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33442d-643a-4029-b3c4-e5fec33288c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","timestamp":"2018. november. 18. 10:36","title":"Rejtett videó buktatta le a kínai luxushotelek dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2d98e7-30b0-4127-a9b6-450f49bb2e8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Postabank egykori elnök-vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben.","shortLead":"A Postabank egykori elnök-vezérigazgatója 62 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el Bécsben.","id":"20181117_Elhunyt_Princz_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d2d98e7-30b0-4127-a9b6-450f49bb2e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f86b00-b9ce-4a4e-a320-91f96d90f36e","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Elhunyt_Princz_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 17:14","title":"Elhunyt Princz Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32daaf83-6025-4492-8816-227d05eb3ccb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovacsics Anikóék nyolc góllal kaptak ki a norvég Vipers Kristiansand otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában.","shortLead":"Kovacsics Anikóék nyolc góllal kaptak ki a norvég Vipers Kristiansand otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20181117_vereseg_ferencvaros_kristiansand_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32daaf83-6025-4492-8816-227d05eb3ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47a42f9-695c-4a1f-bc3b-72e30d178b1e","keywords":null,"link":"/sport/20181117_vereseg_ferencvaros_kristiansand_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 18:15","title":"Csúnya vereségbe futott bele a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]