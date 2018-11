Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenesnek tartja a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke is az Országos Bírói Tanács október küldöttértekezletén elfogadott döntéseket. Baka András szerint a határozatok a jogállamiság alapintézményének további erodálásához vezetnek.","shortLead":"Jogellenesnek tartja a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke is az Országos Bírói Tanács október küldöttértekezletén...","id":"20181119_Baka_Andras_is_a_Hando_ellen_mozgolodo_birok_melle_allt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430394c-97b8-4b3e-8441-66ab71864f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Baka_Andras_is_a_Hando_ellen_mozgolodo_birok_melle_allt","timestamp":"2018. november. 19. 11:27","title":"Baka András is a Handó ellen mozgolódó bírók mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","shortLead":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","id":"20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ca0a8-9ad8-4255-9466-5d3ba636ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 19. 13:45","title":"Megtrollkodták a legjobban várt karácsonyi reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","shortLead":"Kiégett a DK központi irodája a Teréz körúton, a párt pénzt gyűjt, közben Gyurcsány bejelentette, újrakezdték a munkát.","id":"20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ffb646-f87c-4083-8547-01bb26ec726e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_Az_ellenallas_folytatodik","timestamp":"2018. november. 19. 11:18","title":"Gyurcsány: Az ellenállás folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok a sérült, rendőrök is vannak köztük.","shortLead":"Sok a sérült, rendőrök is vannak köztük.","id":"20181118_Az_uzemanyagok_dragulasa_ellen_tuntettek_Franciaorszagban_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4cd80cc-1a5f-4ea1-b51f-54e39be6c3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4720f-6cff-4378-84d4-3ba823b78cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Az_uzemanyagok_dragulasa_ellen_tuntettek_Franciaorszagban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. november. 18. 14:55","title":"Az üzemanyagok drágulása ellen tüntettek Franciaországban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","shortLead":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","id":"20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5df8-ba4b-4481-85aa-09d3711892ad","keywords":null,"link":"/sport/20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","timestamp":"2018. november. 19. 12:12","title":"Bronzérmet nyert a focivébén a magyar hajléktalan-válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d7afc5-53a2-4327-9723-1662efa743a9","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kiemelkedő vezető megszállottan ragaszkodik a céljához, átlátja a rá bízott szervezetet, nem fél a népszerűtlen döntésektől és mások tanácsaitól, valamint képes kihozni a legjobbat a beosztottjaiból – amíg elegánsan át nem adja helyét utódjának. A HVG Extra Business cikke Alex Ferguson, a Manchester United egykori legendás edzőjének Vezetés című üzleti könyvéből válogat néhány tanácsot.","shortLead":"A kiemelkedő vezető megszállottan ragaszkodik a céljához, átlátja a rá bízott szervezetet, nem fél a népszerűtlen...","id":"20181118_Mi_a_siker_titka_Alex_Ferguson_segit_megerteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d7afc5-53a2-4327-9723-1662efa743a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdede6f-3258-42f0-b412-3921ab0c0724","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181118_Mi_a_siker_titka_Alex_Ferguson_segit_megerteni","timestamp":"2018. november. 18. 19:15","title":"Mi a siker titka? Alex Ferguson segít megérteni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Boring Company a föld alá viszi az elviselhetetlen dugókkal sújtott város autóforgalmának egy részét.","shortLead":"A Boring Company a föld alá viszi az elviselhetetlen dugókkal sújtott város autóforgalmának egy részét.","id":"20181119_Musk_atfurta_Los_Angelest__kesz_az_elso_alagut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5471d49-62ef-4898-9de4-66a75a11cc32","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Musk_atfurta_Los_Angelest__kesz_az_elso_alagut","timestamp":"2018. november. 19. 11:30","title":"Musk átfúrta Los Angelest – kész az első alagút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]