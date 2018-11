Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efb13e27-b947-470c-ab6a-30a3727146e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csoda. A tudomány szerint az ünnepi dallamok nem tesznek jót a mentális egészségének.","shortLead":"Nem csoda. A tudomány szerint az ünnepi dallamok nem tesznek jót a mentális egészségének.","id":"20181117_Mar_most_idegesitik_a_karacsonyi_dalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb13e27-b947-470c-ab6a-30a3727146e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df972d6-a702-4cdd-874f-af3a288b1d6f","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Mar_most_idegesitik_a_karacsonyi_dalok","timestamp":"2018. november. 19. 08:10","title":"Már most idegesítik a karácsonyi dalok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","shortLead":"A makaói nagydíjon 270-es tempónál repült el az autójával, amely egy állványzatnak csapódott.","id":"20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e496538-ccbb-40d0-8830-765d3fea5339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f39ff7-805e-4bbf-8536-f5dd82df4d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_oras_muteten_van_tul_a_nemet_lany_hetvegi_horror_versenybaleset_utan","timestamp":"2018. november. 20. 09:14","title":"Hét órás műtéten van túl a német lány a hétvégi horror versenybaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","shortLead":"Csányi Sándor MLSZ-elnök, és Polt Péter legfőbb ügyész is kint van a miniszterelnökkel a magyar-finn meccsen.","id":"20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2ee9c5-7e29-4832-84d2-c9e42f937a78","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Itt_megtekintheti_Orban_Viktor_mai_meccsnezo_partnereit","timestamp":"2018. november. 18. 21:10","title":"Itt megtekintheti Orbán Viktor mai meccsnéző partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint még csaknem ezer embert eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"A hatóságok szerint még csaknem ezer embert eltűntként tartanak nyilván.","id":"20181120_79re_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halottjainak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f02fc-fac2-4efb-9582-f1641854361e","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_79re_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halottjainak_szama","timestamp":"2018. november. 20. 06:10","title":"79-re emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5e495-4cc0-4b26-831a-c93001862774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bejegyeztetett egy eljárást, amely megszünteti ezt a jellegzetes illatot. ","shortLead":"A Ford bejegyeztetett egy eljárást, amely megszünteti ezt a jellegzetes illatot. ","id":"20181119_A_Ford_bejegyeztetett_egy_szabadalmat_amely_megszunteti_az_ujauto_szagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5e495-4cc0-4b26-831a-c93001862774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d3ccfa-b635-4834-bb87-611f76842db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_A_Ford_bejegyeztetett_egy_szabadalmat_amely_megszunteti_az_ujauto_szagot","timestamp":"2018. november. 19. 16:50","title":"Az újautószag jelenleg a legnagyobb kihívás az iparágban. Megmondjuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más fogalmazta meg így a véleményét, mint maga a Twitter első embere.","shortLead":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más...","id":"20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f7953-979b-4d30-aeb9-af0ddd853246","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","timestamp":"2018. november. 18. 14:03","title":"Felejtsük már el a követők számát a Twitteren! – nem akárki gondolja így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra a Sharp. Az eszköz érdekessége, hogy két szenzorsziget is van az előlapján.","shortLead":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra...","id":"20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3e7a2-145e-4e43-9bed-c0ef71f90355","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","timestamp":"2018. november. 19. 17:03","title":"A Sharpnak annyira megtetszett a notch, hogy kettőt is tesz a telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d7329a-cb3f-403f-b025-950b68ffe108","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren voltak.","shortLead":"Több ezren voltak.","id":"20181118_A_magas_arak_es_a_korrupcio_miatt_vonultak_utcara_Bulgariaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3d7329a-cb3f-403f-b025-950b68ffe108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c642d-0974-457f-ae1b-a83ac43eb34b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_A_magas_arak_es_a_korrupcio_miatt_vonultak_utcara_Bulgariaban","timestamp":"2018. november. 18. 21:42","title":"A magas árak és a korrupció miatt vonultak utcára Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]