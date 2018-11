Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új moderációs eszközt léptet életbe az Instagram, amelyet a külső szolgáltatásoktól vásárolt lájkok, kommentek, továbbá az így megszerzett követők ellen vetnek be.","shortLead":"Új moderációs eszközt léptet életbe az Instagram, amelyet a külső szolgáltatásoktól vásárolt lájkok, kommentek, továbbá...","id":"20181120_instagram_profil_vasarolt_lajk_kovetok_novelese_az_instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da255900-b4c1-41c3-a53f-86e327e78e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_instagram_profil_vasarolt_lajk_kovetok_novelese_az_instagramon","timestamp":"2018. november. 20. 09:33","title":"Viszlát, csaló instagramozók: törlik a vásárolt lájkokat és követőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden este beadták a javaslatot, amely 100 ezer forintban maximálná a gyermeküket ápolók juttatásait. ","shortLead":"Kedden este beadták a javaslatot, amely 100 ezer forintban maximálná a gyermeküket ápolók juttatásait. ","id":"20181120_Itt_van_a_kormany_javaslata_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dijra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448088-98c7-40ec-944d-79ddceb2a264","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Itt_van_a_kormany_javaslata_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dijra","timestamp":"2018. november. 20. 20:34","title":"Itt van a kormány javaslata a gyermekek után járó ápolási díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","shortLead":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","id":"20181118_Fegyvert_karacsonyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9319662-3a65-42b3-acee-97aa48efa39a","keywords":null,"link":"/elet/20181118_Fegyvert_karacsonyra","timestamp":"2018. november. 19. 08:15","title":"Fegyvert karácsonyra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.","shortLead":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne...","id":"20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b58359-e220-41ed-b0e4-f3cb5725febf","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. november. 20. 10:35","title":"Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már régóta tudunk, miszerint a hűvös éghajlat és kevés napfény kombinációja arra ösztönzi az embert, hogy sokkal több alkoholt igyon. ","shortLead":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már...","id":"20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61f031-8a9e-40c0-a3e7-8e5454c8b3a4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","timestamp":"2018. november. 19. 10:01","title":"A pocsék idő árt a májunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sajnálták maguktól az üzemanyag-támogatást sem a parlamenti képviselők: júliusi fizetésemelésükkel a közlekedésre fordítható keret összege is (tovább) nőtt. Az Országgyűlés Hivatalától kikért adatok alapján a benzinfalók legtöbbje relatív távol lakó egyéni képviselő, de azért akad, aki közelebbről, saját választókerület híján is köröket verne egy utazó ügynökre. \r

","shortLead":"Nem sajnálták maguktól az üzemanyag-támogatást sem a parlamenti képviselők: júliusi fizetésemelésükkel a közlekedésre...","id":"20181119_kepviseloi_koltsegek_uzemanyag_elszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7a0e3-f430-4092-aba0-e83c2c9ac8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_kepviseloi_koltsegek_uzemanyag_elszamolas","timestamp":"2018. november. 19. 15:00","title":"Ön hány százezret költ benzinre havonta? Mert a képviselője ennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","shortLead":"A férfi ügyvédje azt mondta: védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.","id":"20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00171409-ca16-4f74-8027-ab2f1c124f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_beismero_vallomas_tagadas_varpalotai_kettos_gyilkos","timestamp":"2018. november. 19. 16:15","title":"Korábban beismerte, most viszont tagadja bűnösségét a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]