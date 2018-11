Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3db21959-5dcf-4259-abae-8f79aa7c0867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyermekszakértőink megszakértették a köztársasági elnök mai beszédét.","shortLead":"Gyermekszakértőink megszakértették a köztársasági elnök mai beszédét.","id":"20181120_De_ki_az_az_Ader_Janos_es_miert_fontos_a_politika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db21959-5dcf-4259-abae-8f79aa7c0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7052d7-cad1-43bf-bc54-a23dc47ef7c8","keywords":null,"link":"/elet/20181120_De_ki_az_az_Ader_Janos_es_miert_fontos_a_politika","timestamp":"2018. november. 20. 15:21","title":"De ki az az Áder János, és miért fontos a Szent Korona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA, Oroszország és Szaúd-Arábia több olajat termel, mint az OPEC 15 tagja együttvéve, vagyis Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Mohamed bin Szalman kezében van a világ legfontosabb energiapiaca. Ha hárman egyetértenek, akkor mindenkit le tudnak nyomni, de mi van akkor, ha nem?","shortLead":"Az USA, Oroszország és Szaúd-Arábia több olajat termel, mint az OPEC 15 tagja együttvéve, vagyis Donald Trump...","id":"20181119_Harom_ember_kezeben_van_a_vilag_olajpiaca_fohaszkodjunk_hogy_ne_kapjanak_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ccd733-f2b0-44ea-b632-e407c63b964f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Harom_ember_kezeben_van_a_vilag_olajpiaca_fohaszkodjunk_hogy_ne_kapjanak_ossze","timestamp":"2018. november. 19. 11:59","title":"Három ember kezében van a világ olajpiaca, fohászkodjunk, hogy ne kapjanak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5e495-4cc0-4b26-831a-c93001862774","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bejegyeztetett egy eljárást, amely megszünteti ezt a jellegzetes illatot. ","shortLead":"A Ford bejegyeztetett egy eljárást, amely megszünteti ezt a jellegzetes illatot. ","id":"20181119_A_Ford_bejegyeztetett_egy_szabadalmat_amely_megszunteti_az_ujauto_szagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5e495-4cc0-4b26-831a-c93001862774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d3ccfa-b635-4834-bb87-611f76842db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_A_Ford_bejegyeztetett_egy_szabadalmat_amely_megszunteti_az_ujauto_szagot","timestamp":"2018. november. 19. 16:50","title":"Az újautószag jelenleg a legnagyobb kihívás az iparágban. Megmondjuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e72b7b-597c-472e-9d5b-1fed14cbc592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181120_Kirugtak_a_80_millios_luxusautoval_kozlekedo_volt_becsi_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e72b7b-597c-472e-9d5b-1fed14cbc592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d910114c-b640-404c-a533-9c2ca70a14a3","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Kirugtak_a_80_millios_luxusautoval_kozlekedo_volt_becsi_nagykovetet","timestamp":"2018. november. 20. 08:13","title":"Kirúgták a 80 milliós luxusautóval közlekedő volt bécsi nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február közepén mutathatja be a Samsung az új csúcsmobilját, amiből rögtön lesz majd négy különböző változat is.","shortLead":"Február közepén mutathatja be a Samsung az új csúcsmobilját, amiből rögtön lesz majd négy különböző változat is.","id":"20181120_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kamera_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e7b83-3a79-436c-99bb-b164cb1bf4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kamera_5g","timestamp":"2018. november. 20. 17:33","title":"6 kamera, 5G: kiszivárgott, milyen lesz a Samsung Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9292f56-b958-4e84-8395-2f52e8bdddc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most megnézheti, hogy képzelték el a horrort 1910-ben.","shortLead":"Most megnézheti, hogy képzelték el a horrort 1910-ben.","id":"20181119_108_ev_utan_vegre_felujitottak_az_eredeti_Frankensteint__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9292f56-b958-4e84-8395-2f52e8bdddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdc50c6-0774-44c1-a959-f53ff0618104","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_108_ev_utan_vegre_felujitottak_az_eredeti_Frankensteint__video","timestamp":"2018. november. 19. 11:29","title":"Felújították a 108 éves Frankensteint, és elég para lett az eredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy már nem kell sokat várnunk az olasz márka hibrid modelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cacf8c-0669-4e9d-b581-1778cb056925","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_kemvideon_az_akar_hangtalanul_is_suhanni_kepes_uj_ferrari_488_dino_hibrid_v6_sportkocsi","timestamp":"2018. november. 20. 11:21","title":"Kémvideón az akár hangtalanul is suhanni képes új Ferrari sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt szavazásra hívtuk olvasóinkat. ","shortLead":"Kedden megkapta a menekültstátuszt Magyarországtól a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki, de a még döntés előtt...","id":"20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaffd7ea-39b7-4f7c-8de6-28b82df62227","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Igy_dontottek_olvasoink_Gruevszki_tiszteletbeli_Fidesztag_lesz","timestamp":"2018. november. 21. 07:20","title":"Így döntöttek olvasóink: Gruevszki tiszteletbeli Fidesz-tag lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]